大欖隧道新收費能保不塞？政府料後年達飽和　議員憂「三路」齊塞

政府明年5月底收回大欖隧道專營權，收回後將實施三個時段的分時收費，私家車分別收45元、30元及18元。政府主張新收費力保不「塞」，預計到2026年繁忙時間容車量比率（比率相等於或低於 1.0，表示道路的容車量足以應付預期的行車量；高於 1.0，則表示交通開始擠塞。）會由現時0.85升至1.0，屯門公路及吐露港公路則分別微降至1.15及1.02。

政府官員解釋，大欖隧道容車量變1.0其實未達擠塞程度，預新收費能有分流作用，推算屯門公路最繁忙時間能淨減少300架次小客車，強調有可加可減的調整基制，與過海隧道相同，會在實施後一年半檢討，以加減3元為限。

立法會議員張欣宇表示，隨新界人口增加等，「只靠呢三條路最終都會塞爆」，故11號幹線及沙田繞道必須盡快設計建設，才能治根本問題。他又認為以現時行車量不必設中間時段收費，只須45元及18元兩級即可，否則收費結構會過於複雜。



大欖隧道新收費

大欖隧道專營權明年5月底屆滿，政府收回隧道後會下調收費。（政府新聞處）

政府今日公布收回大欖隧道專營權後的新收費方案，由原來提出的三個情景中，選擇以「情景三」的分時收費作基礎，並因應社會需求下調價格，包括星期一至六會分繁忙、一般及非繁忙三時段，私家車分別收45元、30元及18元，另設過渡時段以每兩分鐘不多於2元遞增或遞減慢慢過渡到相關時段收費。至於的士及商用車則劃一收28元及43元。

政府指方案有助用盡大欖隧道容量，分流屯門公路及吐露港公路車流，推算2026年繁忙時段大欖隧道行車量會由現時收費的0.85上升至1.0；但相對屯門公路會由1.20降至1.15，吐露港公路則由1.05微調至1.02。

新收費下，政府推算三條道路繁忙時間容車量比率都會超過1，會否「三條路都打爆」？政府官員解釋，容車量比率1.0雖代表用盡，但其實未到擠塞程度，會與三條過海隧道一樣，設調整機制。

他解釋，調整機制屬於可加可減，會因應車流、各項觀察等調整，並收加減3元，預料會在實施收費一年半後檢討。他又說，難以量化屯門公路車龍減少多少，但推算2026年屯門公路繁忙時段會因欖隧新收費，減少300架次的小客車。

大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

政府官員又指，設定早上繁忙時間為7時15分，主要考慮到大西北車量到達西隧需時，故設定上須略早於過海隧道繁忙時間，並基於同樣原則縮短下午繁忙時間時段，令整體繁忙時間只佔全日18%。

立法會議員張欣宇表示，社會要求政府能在繁忙時間降價，故當局在交通數據模型上「㩒到啱啱好」，剛好不擠塞即可、即收45元。他認為，隨新界人口增加、新住宅入伙後，不論欖隧、屯門公路或吐露港公路均不足以應付，「只靠呢三條路最終都會塞爆」，因此11號幹線及沙田繞道十分重要，必須盡快設計及建設，才能解決根本問題。

立法會議員張欣宇認為，必須盡快設計及建設新基建。（資料圖片/盧翊銘攝）

他稱該收費相信能令部分屯門公路車輛轉行大欖隧道，也能在屯公出現交通意外時做分流疏導。不過，他指政府繁忙時間收費是以保持順暢為原則降價，非繁時段則是收回成本概念，認為以現時行車量不須設一般時段的30元，只須繁忙及非繁忙的45元及18元即可，以免太過複雜。

張欣宇又說，現時香港隧道收費原則不同，無統一價值觀，認為許多地方需要理順，「同一地方有唔同玩法，每次調整都難以完全服眾。」