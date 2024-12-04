隱瞞供應商利益關係6年半呃7000萬元訂單　電機公司前經理囚54月

60歲電機公司前經理被指隱瞞利益衝突，隱瞞個人及家人在一間供應商的權益，致使公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，6年半內詐騙貨款逾7,000萬元，其中被告得益739萬元。他被廉政公署落案起訴，早前承認兩項欺詐罪，周三（4日）在高等法院被判入獄54個月。法官陳慶偉於判刑時指，被告濫用職權、違反誠信。



陳慶偉法官。（資料圖片）

被告佘日榮為德昌集團前經理。案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團）從事驅動系統製造和銷售業務。根據德昌集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務，並須披露可能存在利益衝突的關係。

被告於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

電機公司前經理被指隱瞞利益衝突遭廉署起訴。（資料圖片）

與供應商唯一註冊董事有關係 兩人育有一名女童

廉署早前接獲貪污投訴後調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司（益騰）加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月間，向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付貨款共逾7,000萬元。

調查發現，益騰唯一註冊董事兼股東，與被告育有一名女童。但被告從未向德昌集團申報二人關係，以及他在益騰的權益。如德昌集團知悉被告與益騰的關係，不會同意把益騰列為供應商及向其發出訂單。