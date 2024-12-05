楊潤雄免職｜體育專員：續謹守崗位　霍啟剛：期待與羅淑佩合作

國務院任命羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄的職位。體育專員蔡健斌今日（5日）出席啟德體藝館傳媒導賞及演練跨部門記者會時表示，會繼續謹守崗位，拒絕評論楊潤雄的政績。



立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，感謝楊潤雄局長的付出。他稱留意到新局長羅淑佩過去在處理房屋事務上果斷迅速，期待未來與她合作，相信新人事新作風，能夠為文化體育發展帶來新氣象。



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啟德體育園是楊潤雄任期內體育界其中一個重要項目。體育專員蔡健斌被問及楊潤雄被免職會否影響體育園時，他僅指會繼續謹守崗位，不評論楊潤雄的政績。

體育專員蔡健斌指，所有飲食，包括空樽也不能攜帶進場館。（盧翊銘攝）

霍啟剛表示，今屆政府已經運作了兩年半，在過去的兩年半時間，政府十分關注文化體育發展，推出了不同的政策支持，做了大量工作，為未來發展奠下堅實的基礎，在此感謝楊潤雄局長的付出。

他表示，留意到過去羅淑佩局長在處理房屋事務上果斷迅速，期待未來與她合作，相信新人事新作風，能夠為文化體育發展帶來新氣象。

霍啟剛表示，留意到過去羅淑佩局長在處理房屋事務上果斷迅速，期待未來與她合作。（資料圖片/夏家朗攝）

霍啟剛稱昨日在立法會提出「探討全方位機制改革，強化盛事之都角色」議員議案，當中提到香港經濟轉型正處於關鍵時期，政府需要作出全面制度檢討及改革；加上啟德體育園開幕、第十五屆全運會、落實《文藝創意產業發展藍圖》等工作，期待羅局長與業界深入坦誠交流，一同更有拼勁地「識變、應變、求變」，推陳出新，推動文化體育業界發展更上一層樓。