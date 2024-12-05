港鐵男涉姦17歲酒醉少女　事主追問發生何事　被告：朋友以上關係

17少女與比她年長，港鐵工作的男性朋友一同參加朋友的生日會，少女並在派中醉倒，該男友人涉嫌把她帶到賓館並把她強姦。少女事後向風雨蘭求助後報警。該男性朋友否認指控，案件今(5日)在高等法院開審。控方開案陳詞指，女事主X事後因為擔心懷孕，曾致電被告問被告是否有在其體內射精，之後又約被告見面並錄音，並質問發生何事，被告回應是：「朋友以上」關係。



被告陳銘軒（29歲，港鐵職員）被控於2021年7月1日，在觀塘某賓館強姦女友人X。

高等法院。(黃浩謙攝)

致電問被告是否射精

控方開案陳詞指，被告與女事主X經朋友介紹認識，但只是朋友關係。事發前一晚，被告請X出席一名他們均認識的朋友的生日會，X在聚會大喝醉，她與被告一同離開。有閉路電視拍到，X在被告攙扶下凌晨時分到達觀塘雅仕賓館，至中午退房。當晚，X因為擔心懷孕，於是致電被告查問是否有在其體內射精。

被告形容是朋友以上關係

事發後兩日，X在朋友Y的陪同下約被告到咖啡店見面，X質問被告當日所發生的事情，並用電話錄下對話。庭上播放錄音，被告以「朋友以上」形容雙方的關係。

X問被告想行法律定其他

對話中X又說：「你知我唔同意架可？咁即係強姦啦。」並詢問被告想如何解決事件，她又稱：「我舅父係警察。」問被告想如何解決：「你想行法律定係其他？」

X於同月6日向風雨蘭社工尋求協助，並於同日決定報警。翌日，警方上門拘捕被告。

X致電風雨蘭問報警要否通知家人

風雨蘭社工吳芷玲（音譯）供稱，女事主X致電風雨蘭尋求協助時，X稱她「飲到好醉」後被男性友人強姦，醒來就看到該男性友人在她身旁。她向吳諮詢應如何處理性侵事件，及報警是否需要通知家人，吳稱X已17歲，無需通知家人，她之後陪同X報警。

案件編號：HCCC135/2023