「知慳識水」嘉年華一連10日灣仔舉行　甯漢豪致開幕辭籲居安思危

由水務署主辦的「知慳識水」嘉年華周四（5日）開幕，活動一連10日在灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行，以「不缺水的未來 ‧ 由你開始」為主題，推動市民節約用水，發展局局長甯漢豪出席開幕禮及致辭，提到國家為香港提供東江水，促進繁榮穩定發展，籲市民要從歷史中學習，緊記國家關愛及居安思危，緊記水資源並非無窮無盡。



嘉年華設有節水工作坊、互動遊戲；水務署吉祥物「滴惜仔」也會於特定時間現身，與公眾互動和合照。此外，場內設置3米高巨型水滴晶球，讓市民「打卡」留念。「滴惜仔之家」也會首度開放公眾參觀，市民憑手機掃描場內家品二維碼，即可欣賞多個增強現實動畫小故事，由主角滴惜仔以生動有趣的方式演示慳水妙法。

甯漢豪：國家供應東江水 香港得以繁榮發展

甯漢豪於開幕禮致辭時，提及本港缺水及「樓下閂水喉」的制水歷史，稱國家自60年代開始為香港供應東江水，緩解缺水問題，使香港得以繁榮穩定發展。今年初，珠三角水資源配置工程正式通水，引入西江水實現東西江雙水源互補，進一步提高香港的水資源保障。

她表示，明年為慶祝東江水供港60周年，發展局及水務署將舉辦一系列活動，加深市民了解東江水的歷史和國家協助香港克服供水挑戰。

此外，在珍惜食水方面，發展局和水務署推行全面水資源管理策略 ——「先節後增」，透過公眾教育加強節約用水，並會加強「智管網」措施，減少水管滲漏。同時水務署會開拓多元化的水資源，包括發展海水化淡及擴大使用次階水。