將軍澳海水化淡廠開放日吸引逾1600人　市民即場試飲出產食水

將軍澳海水化淡廠周日（24日）首次舉行開放日，向公眾介紹該廠的逆滲透淨化大樓、溶氣浮選過濾池及行政大樓等重要設施，並講解海水轉化成食水的過程，及如何製成符合《香港食水標準》的食水。活動吸引超過1,600名公眾人士參加，包括學生及專業團體，不少市民更即場試飲由該廠出產的食水。



將軍澳海水化淡廠第一期於去年12月22日開始供水，每日產量可達13.5萬立方米，佔本港食水用量約5%。

周日早上，水務署為今次開放日舉行了開幕典禮。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑致辭時表示，將軍澳海水化淡廠落成，以及透過跨地域和跨領域協作引進先進的海水淡化技術，突顯香港作為國際基建中心的成就。水務署署長黃恩諾、將軍澳海水化淡廠工程項目顧問及承建商代表，一同主持開幕典禮。

東江水供港明年60周年 設主題展覽介紹歷史

開放日除在廠內設有多個參觀點，亦設有多個打卡點和互動遊戲區，水務署吉祥物「滴惜仔」亦現身與參市民合照留念。現場所見，參觀者十分投入參與以珍惜食水為主題的互動遊戲。

此外，明年為東江水供港60周年，為加深市民對東江水供港的歷史、發展和現況的認識，並感受國家一直給予香港的巨大支持和關愛，開放日特設東江水供港主題展覽，包括展示香港在上世紀60年代應對旱情的情況，以及當時東江——深圳供水工程的珍貴歷史相片。