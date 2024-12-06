剛果民主共和國不明疫情 專家指本港影響小 死亡率高或因醫療差
剛果民主共和國（下簡稱剛果）爆發不明疾病，10月24日起至少79人死亡、超過370人感染，病徵與流感相似，包括發燒、頭痛、流鼻水等。剛果衞生部門指疾病似乎經空氣傳播，過半患者五歲以下。
本港傳染病專家曾祈殷及林緯遜認為，香港與剛果沒有直航航班，加上患者局限於剛果一個偏遠地區，暫時香港沒有時危險。當地資料顯示疾病傳播力低，但死亡率極高，林緯遜估計可能因當地醫療水平差，或者新生嬰兒營養欠佳。
曾祈殷：社區風險爆發風險不高
醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，剛果沒有直航航班來港，香港暫時未受影響，社區爆發風險不高。即使一旦證實屬新型傳播病毒，「香港仲有啲時間準備」。他建議市民暫時避免到剛果或鄰近國家，如到訪南非的話要做好個人防護，例如戴口罩、盡量避免到人多的地方聚集。
建議機場設指定入境櫃位 加強篩查
剛果衛生部門指疾病有機會是經空氣傳播，病徵與流感相似，暫時未知疾病的潛伏期多久。曾祈殷說如果潛伏期較短，衞生署在機場可以透過量度體溫找出患者。但如果潛伏期較長，旅客抵港時或許沒有病徵，有機會「走漏」。
曾祈殷建議衞生署與入境處設立指定櫃位，要求曾到剛果或南非等高風險地區的人士，必須經櫃位辦理入境手續，加強篩查，「中國同非洲商貿往來都好頻繁，香港作為通往內地嘅第一扇窗同踏腳石，要把守得好啲。」
林緯遜：死亡率高或因當地醫療水平低
感染及傳染病醫學會會長林緯遜同樣認為香港沒即時危險，暫時風險較小。他留意到剛果民主共和國衛生部門最新公布，指患者集中於某些偏遠地區，化驗設備有限，「有機會化驗之後其實只係普通傳染病，好多唔確定嘅因素，唔駛太擔心」。
剛果不明疫情錄得376名患者，79人死亡，52%死者5歲或以下，近3成則為25歲或以上。林緯遜認為以當地人口計算，傳播力算低，但死亡率超過兩成是極高，「流感好少會咁高」。他說有機會是爆發的地區較偏遠，醫療水平低，或者是較多營養不良的新生兒，導致較多患者及死者是五歲或以下。
當地發布訊息混亂 仍有待觀察情況
林緯遜又認為訊息極混亂，亦有矛盾之處，例如當地指疾病應該由空氣傳播，但呼吸道疾病很少會導致貧血。另外，爆發地區沒基本化驗設備，患者的樣本要送到500公里外的化驗所，「如果真係咁簡陋，又點會知道啲患者有貧血呢？」他認為有待當地政府及世界衛生組織公布更多資訊，才能更準確評估風險。
衞生防護中心加強機場旅客篩查
衞生防護中心表示，現時剛果沒有直航班機來往香港，旅客一般從南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴轉機來港。中心已對相關旅客加強健康篩檢，包括體溫監測、醫學評估有病徵的旅客等。
中心提醒市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠逼的地方及與病人接觸。回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史。