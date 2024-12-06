剛果民主共和國不明疫情　專家指本港影響小　死亡率高或因醫療差

剛果民主共和國（下簡稱剛果）爆發不明疾病，10月24日起至少79人死亡、超過370人感染，病徵與流感相似，包括發燒、頭痛、流鼻水等。剛果衞生部門指疾病似乎經空氣傳播，過半患者五歲以下。

本港傳染病專家曾祈殷及林緯遜認為，香港與剛果沒有直航航班，加上患者局限於剛果一個偏遠地區，暫時香港沒有時危險。當地資料顯示疾病傳播力低，但死亡率極高，林緯遜估計可能因當地醫療水平差，或者新生嬰兒營養欠佳。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為剛果不明疾病對香港影響低。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾祈殷：社區風險爆發風險不高

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，剛果沒有直航航班來港，香港暫時未受影響，社區爆發風險不高。即使一旦證實屬新型傳播病毒，「香港仲有啲時間準備」。他建議市民暫時避免到剛果或鄰近國家，如到訪南非的話要做好個人防護，例如戴口罩、盡量避免到人多的地方聚集。

建議機場設指定入境櫃位 加強篩查

剛果衛生部門指疾病有機會是經空氣傳播，病徵與流感相似，暫時未知疾病的潛伏期多久。曾祈殷說如果潛伏期較短，衞生署在機場可以透過量度體溫找出患者。但如果潛伏期較長，旅客抵港時或許沒有病徵，有機會「走漏」。

曾祈殷建議衞生署與入境處設立指定櫃位，要求曾到剛果或南非等高風險地區的人士，必須經櫃位辦理入境手續，加強篩查，「中國同非洲商貿往來都好頻繁，香港作為通往內地嘅第一扇窗同踏腳石，要把守得好啲。」

感染及傳染病科專科林緯遜認為不明疾病的死亡率高或因當地醫療水平低，（資料圖片）

林緯遜：死亡率高或因當地醫療水平低

感染及傳染病醫學會會長林緯遜同樣認為香港沒即時危險，暫時風險較小。他留意到剛果民主共和國衛生部門最新公布，指患者集中於某些偏遠地區，化驗設備有限，「有機會化驗之後其實只係普通傳染病，好多唔確定嘅因素，唔駛太擔心」。

剛果不明疫情錄得376名患者，79人死亡，52%死者5歲或以下，近3成則為25歲或以上。林緯遜認為以當地人口計算，傳播力算低，但死亡率超過兩成是極高，「流感好少會咁高」。他說有機會是爆發的地區較偏遠，醫療水平低，或者是較多營養不良的新生兒，導致較多患者及死者是五歲或以下。

當地發布訊息混亂 仍有待觀察情況

林緯遜又認為訊息極混亂，亦有矛盾之處，例如當地指疾病應該由空氣傳播，但呼吸道疾病很少會導致貧血。另外，爆發地區沒基本化驗設備，患者的樣本要送到500公里外的化驗所，「如果真係咁簡陋，又點會知道啲患者有貧血呢？」他認為有待當地政府及世界衛生組織公布更多資訊，才能更準確評估風險。

衞生防護中心稱已即時在機場加強剛果來港中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括量體溫及做醫學評估等。（資料圖片）

衞生防護中心加強機場旅客篩查

衞生防護中心表示，現時剛果沒有直航班機來往香港，旅客一般從南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴轉機來港。中心已對相關旅客加強健康篩檢，包括體溫監測、醫學評估有病徵的旅客等。

中心提醒市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠逼的地方及與病人接觸。回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史。