流感｜高拔陞：如院舍感染增　派醫生到訪診治　提供感染控制建議

近日天氣逐漸轉涼，即將進入冬季流感高峰期。醫管局行政總裁高拔陞今早（9日）在電台表示，今年接種疫苗的人數有上升趨勢，超過一半醫管局員工已經接種，期望接種率更高。他呼籲市民及早接種，以減輕整體醫療負擔。



為了應對流感季，醫管局今年起將安老院舍呈報的感染人數，納入啟動服務高峰期的參數。高拔陞表示，如院舍感染人數增加，會派醫生到訪診治，及給予感染控制建議。



醫管局9月26日起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（任葆穎攝）

高拔陞今早（9日）接受電台訪問，他表示，如院舍做不好感染控制，會令其他院友受感染，因此需要參考院舍呈報的感染個案數字，以便及早發現，並啟動相關服務。他舉例，一旦某一院舍感染數字增加，會派醫生到訪診治，以及派老人評估小組給予感染控制建議。他又指，特殊情況下，甚至會給密切接觸、同房的院友食抗流感藥物。

接種疫苗方面，他表示今年接種人數有上升趨勢，並超過一半醫管局員工已經接種，期望接種率更高。他呼籲市民及早接種，因接種後需要兩至四星期才產生抗體。他強調預防勝於治療，越多市民接種，越有助減輕整體醫療負擔。

至於今年冬季流感期會持續多久，他表示每年情況都不同，有時兩至三個月，甚至更長時間，指醫管局會做好準備。

實習醫生培訓：加強認知X光片分別 不會要求上級覆檢

另外，近日兩宗醫療事故均涉及實習醫生，醫管局稱會加強培訓。高拔陞表示，除了加強他們認知X光片的分別，亦加強教育他們遇到能力範圍以外或不肯定的情況，要主動求助；但他指不會要求由實習醫生的上級覆檢X光片結果，指做法並不健康。

他續道，醫管局就醫療事故成立的公立醫院系統管理委員會，已向醫務衛生局提交報告，建議內容包括醫療程序的優化及督導安排，而目前局方正加重對指令的依從性、分工安排及再優化指引等。被問到報告內容是否涉及管理層問責，高拔陞強調每個員工都要負責，指報告其中一個方向是釐清各人所需負的責任。