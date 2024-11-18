流感｜孔繁毅：冬季流感肆虐　兒童成高危群組　籲盡快接種疫苗

香港將踏入冬季流感高峰期，香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，料出現大型冬季流感肆虐的現象，加上香港面臨「免疫負債」的威脅，高危人士的感染風險急增，其中兒童感染比成年人感染更有可能傳染至長者，造成社區爆發風險。



呼吸系統科專科醫生曹忠豪指，現時的季節性流感疫苗接種計劃供兩款疫苗選擇，包括滅活針劑流感疫苗，以及減活噴鼻式流感疫苗。他指兒童可視情況而選擇混合接種模式。



香港將踏入冬季流感高峰期，專家呼籲及早接種流感疫苗，機構也公布噴鼻式流感疫苗捐贈計劃。（陳蓁誼攝）

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，由於新冠疫情令市民社交距離有限制，接觸病毒的機會亦相對降低。復常後，感染風險增加，特別是3至5歲兒童，該群體在過去3年一直都配戴口罩，接觸呼吸道病毒的機會較少。自解除口罩令後，兒童感染流感的機會大幅增加，社會需提防出現「免疫負債」的情況。

孔繁毅亦指，「免疫負債」的情況除對兒童的健康構成威脅，對其家人、長者以至社會都造成影響。他引述過往研究，指兒童傳染病毒予家人的機為成人的兩倍，更甚會增加家中長者的流感發病率及死亡率，對家庭及公共衛生構成威脅。

孔繁毅表示，兒童的流感疫苗接種率相對低，而這是全球發生的情況，根據全球數據統計，相比其他常規疫苗，如白喉、乙型肝炎等疫苗接種率可達84%，流感疫苗接種率僅有29%。另外，從年齡層比較，本地流感疫苗的接種統計數字，截至本年10月20日，香港18歲或以下接種人數為約12.1萬人，65歲或以上人士則有約37.8萬人，顯示兒童流感疫苗接種率偏低，仍然有待加強。

港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，流感高峰期，呼籲兒童盡快接種疫苗。社會需提防免疫負債問題。（陳蓁誼攝）

此外，截至10月20日，香港累計錄得34宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案，其中僅有9宗個案已接種流感疫苗，而個案數與2019年新冠肺炎疫情前的41宗相若，孔繁毅指，「免疫負債」情況來勢洶洶，家長應可安排兒童及青少年參加政府提供的「青少年流感疫苗計劃」。

另外，孔繁毅提醒，醫護人員應及早接種流感疫苗，減低院內傳播風險，保障患者及自身健康。他指出，一旦院內爆發流感，或誘發「多重抗藥性微生物」的情況，患者對多類常用的抗生素均有抗藥性，增加治療難度。患者因而出現嚴重併發症及死亡的風險較高。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，現時流感接種計劃供兩款疫苗選擇，包括針劑式及噴鼻式疫苗。（陳蓁誼攝）

呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，現時的季節性流感疫苗接種計劃提供兩款疫苗選擇，包括「滅活針劑流感疫苗」以及「減活噴鼻式流感疫苗」。今年容許幼稚園和幼兒中心可於外展接種時，選用滅活針劑疫苗和減活噴鼻式疫苗。此外亦有先導計劃，提供減活噴鼻式流感疫苗予早前表示希望接種相關疫苗的中、小學。

曹醫生補充，接種人士在選擇流感疫苗種類前，應留意有關條件，如減活噴鼻式流感疫苗適合2至49歲健康及沒有懷孕人士市接種，滅活針劑流感疫苗則適合六個月或以上的健康或患有慢性疾病人士接種。他續指，減活噴鼻式流感疫苗可以無痛的形式接種，有助害怕打針的兒童，並有效建立第一道防線，進一步提高學童接種率。

曹忠豪現場為小朋友Ryan進行噴鼻式疫苗接種作示範。（陳蓁誼攝）

為了提高接種率，香港惠澤長者基金及疫苗學堂捐出100劑流感疫苗，疫苗學堂捐召集人麥肇敬指，有更多人接種流感疫苗，可以加強社區內的免疫屏障，減少流感病毒的傳播。

曹忠豪亦當場為小朋友Ryan進行噴鼻式疫苗接種，將疫苗放到Ryan的兩個鼻孔內一噴，歷時約10秒便完成過程。

曹忠豪現場為小朋友Ryan進行噴鼻式疫苗接種作示範。（陳蓁誼攝）

噴鼻式流感疫苗捐贈計劃

接種日期：2024年11月23日（星期六）

接種時間：下午二時至六時

接種地點：北角英皇道367-373號上潤中心1樓蘇浙滬醫療中心

捐贈名額：100位

接種對象：全港市民及香港聖約翰救傷隊

報名方法：敬請致電2571 1336，向蘇浙滬醫療中心預約

接種準備文件：身份證明文件（如18歲仍就讀本港中學，必須攜帶學生證或手冊）

預約時請說明噴鼻式或注射式

