剛果爆神秘疫情病徵似流感　至少79死、逾300人感染　港機場篩檢

剛果爆發不明疾病，疫情快速擴散，當地衞生部門證實，爆發疫情的地區自10月起已累計至少79人死亡、另有超過300人受感染，世界衞生組織已派員到當地調查及採樣。



香港衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，剛果無直航班機來港，但旅客可在非洲中轉站包括南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴轉機來港，稱已即時在機場加強上述中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括量體溫及做醫學評估等。據剛果當局公布，大部分患者為15歲以上人士，病徵包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血。



剛果爆發不明疾病，世界衞生組織已派員到當地調查及採樣。（新華社圖片）

病徵：發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血

衞生防護中心表示，知悉剛果爆發不明疫情後，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心及剛果衞生當局索取進一步資訊。據剛果衞生當局公布的資料，當地寬果省其中一個地區自10月下旬起，錄得79宗因感染原因未明的疾病而死亡的個案，另有超過300人受感染，大部分患者為15歲以上人士，病徵包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血。

剛果無直航班機來往香港 一般非洲中轉站轉機

中心發言人稱，現時剛果沒有直航班機來往香港，向業界了解後知悉從旅客一般可選擇的非洲中轉站包括南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，故為審慎起見，中心已即時在機場加強對由上述中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

衞生防護中心稱已即時在機場加強剛果來港中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括量體溫及做醫學評估等。（資料圖片）

發言人又說，本港透過現行機制，具備在口岸和醫院發現不明原因感染及新發傳染病的能力，在入境層面，衞生署在各個口岸一直為入境人士作體溫篩查，並為發燒人士作健康評估及按需要把相關人士轉送醫院作醫學檢查。衞生署留意到剛果不明疾病後，已即時設法從不同渠道收集最新資訊，以進行風險評估和制定適當的防控措施。

發言人提醒市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠逼的地方及與病人接觸，回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史。

衞生防護中心稱已即時在機場加強剛果來港中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括量體溫及做醫學評估等。（資料圖片）

中心指，自10月至今，衞生署沒有收到有市民或旅客從剛果抵港後，罹患不明疾病的呈報，署方會繼續密切監察當地情況及世衞的相關資訊，因應風險評估，採取適當措施。