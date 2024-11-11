流感︱7歲女童感染後併發敗血症和肺炎　情況嚴重　無打疫苗

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名有長期病患的7歲女童，11月1日起發燒、有咳嗽和流鼻水，病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感H1病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血症和肺炎，病人現時情況嚴重。



個案涉及一名有長期病患的7歲女童。她11月1日起發燒、有咳嗽和流鼻水，於11月3日被帶到香港港安醫院—荃灣求醫，同日入院接受治療。她其後因徵狀惡化，於11月6日獲安排轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感H1病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發敗血症和肺炎。病人現時情況嚴重。

根據衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者沒有出現病徵，中心正繼續調查。

中心發言人表示，流感可引致高危人士患嚴重疾病，而身體健康的人士亦會受病情影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

發言人續指，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

中心表示，關注部份學校至今仍未有安排任何外展疫苗接種活動，故此強烈呼籲仍未參與外展疫苗接種計劃的學校，把握時間盡快安排外展疫苗接種，以保護學生及減低出現校內流感爆發的機會。對於未能透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，中心指家長應安排子女到參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種流感疫苗。

中心提醒，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

截至11月10日，6個月至未滿2歲幼兒的疫苗接種率仍處於較低水平，約為11.5%。為加強為6個月至未滿2歲幼兒的疫苗接種服務及提升接種率，衞生署母嬰健康院今年特別開放予所有上述類別兒童接種流感疫苗，他們於任何母嬰健康院接受服務時，可同時接種流感疫苗。家長亦可透過網上預約系統為子女預約在指定母嬰健康院接種疫苗，以保障他們的健康。