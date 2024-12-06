8男女涉放炸彈案　警員憑粗眉細眼認出第二被告李嘉濱

8男女涉明愛醫院男廁及港鐵車廂放炸彈，被控《反恐條例》案，今（6日）在高等法院續審。監視及拘捕被告李嘉濱的警員指，他憑男子的粗眉、短髮及細眼認出李，李被捕時一度反抗，警員作搜身後，沒有發現引爆器或武器等物品。



8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲，浸大四年級生）及周皓文（25歲，測量員）。首7被告被控《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

2020年初明愛醫院男廁曾發生炸彈爆炸。（資料圖片）

同年羅湖站月台亦有炸彈裝置爆炸。（警方影片截圖）

見男子從紅色私家車下車

監視警員SO33供稱，他在2020年3月7日約晚上9時半在旺角一帶候命，約11時半在彌敦道與旺角道交界目睹一輛紅色私家車在弼街附近停車。SO33見到前座男乘客下車走向旺角道，男子戴黑框眼鏡和穿黑色衣物。

李曾進入星展銀行理財中心

SO33稱，他與男子迎面碰頭，他與男子相距至約5米時見到男子外貌，男子比較粗眉和頭髮短，相對細眼，SO33認出是被告李嘉濱。SO33其後目睹李曾進入星展銀行理財中心，之後回到紅色私家車外徘徊一會，走入旺角道公廁。

以製造炸彈拘捕李

SO33續稱，李在公廁逗留了約2分鐘後橫過上海街，他繼續尾隨李，並在約一分鐘後收到通訊機指示可以拘捕和截停，SO33最終在在旺角道一間店舖外以製造炸彈罪拘捕李。

為李搜身後沒有發現

SO33指，他拘捕時捉住李的雙手大叫：「警察咪郁。」李曾反抗，SO33將李按在地上宣布拘捕，反鎖李的雙手於身後，之後帶李到一後巷搜身，搜查李有否藏有引爆器、刀、槍和炸彈等武器，結果沒有發現。

當時很多人戴口罩及黑衣打扮

在代表李的大律師盤問下，SO33否認2020年3月時很多人以黑衣打扮，但同意當時很多人戴口罩。SO33又指，雖然通訊機有提及李的衣著，但他沒依賴李的衣著來辨認身份。

案件編號：HCCC186/2022