簡樸房未到業主先重裝七改三　料日後200呎租7千：個客未必係基層

簡樸房有了初步標準，草案尚未落實已有劏房業主正準備重裝單位。位於旺角唐樓的一個588呎「一劏七」單位，最細的房間只有40呎（約3.7平方米），是建議中最低面積標準的一半。這種劣質劏房需要重新間隔，業主打算改成三房，預計每房裝修費16至18萬。他直言日後面積大了，租金也相應提高，預計每房月租7,000元起：「變咗個客未必係基層，可能係白領。」

入圖則、拆牆、買料、取認證，還要重裝電線水喉，這些繁複步驟卻不及他眼前最大的阻滯—安裝獨立電錶。他指並非技術問題，而是沒有渠道向電力公司申請在單位內裝設，若裝在大廈公共地方則要向法團申請，「但唔可行，可能第日一棟樓有5個（劏房），唔通個個加？」



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今年7月尾，業主譚先生從二房東收回單位，一共有7房，每間面積40至百多呎。推開大門，門上方有7個電錶，譚先生指，這些電錶由二房東自行安裝，並不合格，需要重新找電工鋪設，亦要受電力公司認可。

他屢向電力公司查詢，卻獲告知，不能自資找電工在單位內裝設獨立電錶，暫無渠道申請有關認證。他表示這做法其實是可行，目前也有資助計劃，為劏房戶重鋪電線、在屋內裝獨立電錶，但有限額，估計輪候一年也未必有。

現時單位內不合規格的獨立電錶。（盧翊銘攝）

業主改建也有苦 大廈錶房安裝難：若劏房多唔通個個加？

他獲建議在大廈電錶房安裝，但要先獲法團簽名批准，「郁到總線，法團要負起責任，因此未必會簽」，不過暫時只有這辦法，他指會先與法團商討。

「唔可行，可能第日一棟樓有5個（劏房），唔通個個加？」他認為在單位內安裝較為合理，因電錶房未必有足夠位置，期望日後會有正式渠道，令改裝更順暢。

水電牽一髮動全身 重新入則取認證

至於獨立水錶，他指現有的用料、位置亦不合規格，「（水閘和喉管）唔係食水用，對身體唔好，因為可能有雜質。所以要有認證。」他會先畫圖向水務署申請，再聘請師傅重新拉喉，預計由畫圖到裝錶差不多要一年，相當繁複。

他續道，電線、水喉工程是「牽一髮動全身」，現在改成三間房，走線都要重新設計。加上二房東整個「一劏七」改裝，「邊度慳到錢就慳」，沒有圖則、任何防漏防火等認證，故所有牆都要拆掉，重新找認可人士買料裝修，「唔能夠留一啲、唔留一啲」。

業主譚先租生預計改裝後，每房月租7,000起。（盧翊銘攝）

每房裝修花16至18萬 近200呎房月租7千起

他預算，入則、買料、裝修等費用，一間房總共16至18萬，即整個改裝花費48至54萬。屆時每間房將近200呎，租金也相應提高至7,000元起，比現時同面積劏房貴約500元。他預計基層應負擔不到，「變咗個客未必係基層，可能係白領。」

他又指，「如果從商業角度，（改裝）其實唔化算」， 不過他認為旺角地段好、容易出租，「​​原本都劏房，咪繼續試做」。如果成功出租，以7,000元月租計，大約2年可回本。

他續道，邊改裝才會知道何處碰釘，可向有關部門反映，因此在條例未進入諮詢，就開始嘗試，「有咩預計唔到嘅難題、業界遇到棘手嘅，大家研究點樣解決。」