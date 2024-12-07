安安可可｜學生讚原名有「平平安安」意義　料明日即往探望大熊貓

政府和海洋公園今（7日）公布中央贈港大熊貓的命名比賽結果，兩隻大熊貓沿用原名安安和可可，明天（8日）將正式在公眾面前亮相。有學生表示明天會再來海洋公園探訪大熊貓，認為原名有象徵意義，安安有「平平安安」意思。



▼12月7日大熊貓亮相儀式▼



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▼2月7日大熊貓亮相儀式後李家超等主禮嘉賓進館探望大熊貓▼



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俞同學表示，明天將再來海洋公園，期待見到安安、可可、樂樂三隻大熊貓。（黃寶瑩攝）

要溫書放棄參加命名比賽 小學生說沿用原名不錯

俞同學今日與數名同學來海洋公園，他表示，明天將再來海洋公園，期待見到安安、可可、樂樂三隻大熊貓。對於命名比賽結果，他認為沿用原名不錯，因為名字有意義，安安可解作「平平安安」的意思。他表示自己也有想過參加比賽，但最終因要溫習沒有參加。

對於沿用安安可可原名，楊先生認為「最重要大家喜歡、覺得這樣可以，挺好的。」（黃寶瑩攝）

入園遊客讚名字挺好：最重要大家喜歡

楊先生與太太和孩子來公園遊玩，他指本來想看熊貓，但仍未開館感到有點失望。對於沿用安安可可原名，他認為「都可以，最重要大家喜歡、覺得這樣可以，挺好的。」他指因為明天已安排到別處遊玩，故不會開放首日來看熊貓。