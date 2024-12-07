大熊貓安安可可｜「新名字」期望香港未來平「安」凡事皆「可」能

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，政府及海洋公園今日（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，安安和可可命名比賽結果亦揭盅。兩隻大熊貓「新名字」最終沿用來港前原名安安和可可。獲得命名比賽冠軍的市民，在比賽介紹命名建議時指，安安、可可能組成「安可」組合，寓意香港未來穩定平「安」、凡事皆「可」能。安安和可可來港前，在中國大熊貓保護研究中心叫安安和可可，但牠們本身還有一些「別名」，一文看清一雙熊貓介紹。



雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。（梁鵬威攝）

安安在中國大熊貓保護研究中心編號1183 又叫「林安安」

雄性大熊貓在熊貓中心名稱叫安安，其譜號是1183，叫「林安安」2019年6月28日出生於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。母親「林冰」（譜號740）、父親「武崗」（譜號502）。

林安安的媽媽「林冰」，是旅泰大熊貓「林惠」在泰國清邁動物園產下的第一隻寶寶，也是第一隻出生在泰國的大熊貓寶寶。2013年「林冰」回到故鄉四川進行婚配，首次產仔便生下雙胞胎。「林冰」是位偉大的母親，5年內已繁育4胎7仔。而林安安是「林冰」第三胎中的哥哥。

可可又叫「甜可」及「媛妹」

至於可可，在熊貓中心是1180，叫「甜可」又叫「媛妹」，2019年6月26日出生於中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地。母親「漢媛」、父親「津柯」，同胞哥哥「麒麟」（也稱「媛哥」）。

安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。（梁鵬威攝）

中央贈港大熊貓9月26日抵港，並於10月25日完成檢疫隔離，文體旅局聯同海洋公園為安安及可可舉辦徵名比賽和繪畫比。當局早前稱，海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，形容市民對兩項比賽反應十分熱烈，而上述兩項比賽結果將於今日 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



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▼大熊貓「安安」百態▼



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▼大熊貓「可可」百態▼



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▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



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▼安安、可可成長照片▼



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▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

