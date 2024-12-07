大熊貓安安可可｜逾千建議用原名　龐建貽：牠們對本名有一定適應

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可的命名比賽結果今日（7日）揭盅，兩隻大熊貓「新名字」最終沿用來港前原名安安和可可，而獲得命名比賽冠軍的市民，在比賽介紹命名建議時指安安、可可能組成「安可」組合，寓意香港未來穩定平「安」、凡事皆「可」能。海洋公園主席龐建貽透露，命名比賽收約22,000份參賽表格，當中過千份表格提議安安和可可，評審認為名字有意義，寓意安居樂業，有不同生機。



大熊貓明日（8日）將正式在海洋公園與公眾見面，園方指明天如人流眾多，將派「時間卡」分流，希望更多市民看到大熊貓。（黃寶瑩攝）

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可的命名比賽結果今日（7日）揭盅，兩隻大熊貓「新名字」最終沿用來港前原名安安和可可，而獲得命名比賽冠軍的市民，在比賽介紹命名建議時指安安、可可能組成「安可」組合，寓意香港未來穩定平「安」、凡事皆「可」能。（黃寶瑩攝）

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可的命名比賽結果今日（7日）揭盅，兩隻大熊貓「新名字」最終沿用來港前原名安安和可可，而獲得命名比賽冠軍的市民，在比賽介紹命名建議時指安安、可可能組成「安可」組合，寓意香港未來穩定平「安」、凡事皆「可」能。（黃寶瑩攝）

海洋公園主席龐建貽12月7日透露，命名比賽收約22,000份參賽表格，當中過千份表格提議安安和可可，評審認為勝出名字有意義，寓意安居樂業，有不同生機。（黃寶瑩攝）

雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。（資料圖片/梁鵬威攝）

勝出者贏在寓意好 評審認為名字有意義 寓意安居樂業有不同生機

龐建貽表示，命名比賽共收約22,000份參賽表格，他感謝市民踴躍支持，指過千份表格提議安安和可可，評審認為名字有意義，寓意安居樂業，有不同生機。他解釋，命名比賽冠軍脫穎而出的原因，「最重要是寓意好」，指得獎者李嘉明所解釋的名字寓意最好。他續道，安安和可可已經5歲，對本身名字有一定適應，沿用原名亦有好處。

海洋公園主席龐建貽（中）12月7日透露，命名比賽收約22,000份參賽表格，當中過千份表格提議安安和可可，評審認為勝出名字有意義，寓意安居樂業，有不同生機，活動後，他與新任文體旅局局長羅淑佩（左）邊行邊吃熊貓雪條。（黃寶瑩攝）

大熊貓明日見公眾 如人流眾多將派「時間卡」分流

大熊貓明日（8日）將正式與公眾見面，龐建貽指園方已為此籌備幾個月，並比原定計劃提早亮相，「見一準備好，就想開館見大家」。他指明天如人流眾多，將派「時間卡」分流，希望更多市民看到大熊貓。他提及樂樂亦好幾個月未見面，預計未來幾星期會有不少人探訪三隻大熊貓。他又說市民毋須太急着見熊貓，可以幾個月後「老中青三代一齊見」。

安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。（資料圖片/梁鵬威攝）

中央贈港大熊貓9月26日抵港，並於10月25日完成檢疫隔離，文體旅局聯同海洋公園為安安及可可舉辦徵名比賽和繪畫比。當局早前稱，海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，形容市民對兩項比賽反應十分熱烈，而上述兩項比賽結果將於今日 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

▼12月7日 大熊貓亮相儀式▼



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▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



+ 3

▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



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▼大熊貓「安安」百態▼



+ 6

▼大熊貓「可可」百態▼



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▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



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▼安安、可可成長照片▼



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▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

