MIRROR｜阿Mo身體各神經穩定　血氣漸入佳境　受創頸椎待正面變化

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在最新代禱信中表示，正在以「脊椎神經刺激器 」接受治療的阿Mo，現時身體各部神經穩定，除了受創頸椎C3-C5，特別是C4仍在期待有正面的變化外，各肌肉筋腱都沒有萎縮，血氣面色漸入佳境。李盛林指，阿Mo在這身體狀態下，才能嘗試接受這全新創舉的治療，形容是「時間剛剛好」。



阿Mo今年7月開始使用「脊椎神經刺激器 」及細胞療法，李盛林在今晚（7日）發出的新一封代禱信中提到，阿Mo從124週前的受創，到現在反反覆覆地穩定下來。他指在嚴重受創下，阿Mo仍能維持穩定的身體狀態，才得以接受這全新創舉的治療，形容「時間剛剛好」。

他表示，「脊椎神經刺激器 」自去年底才進入臨床應用，特別針對在脊椎神經不同程度上的受創，甚至是折斷，藉刺激器產生微弱的電流，針對個別神經的刺激，將腦電波傳送到所控制的肌肉，並發出指令。

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信中提到，神經線配對很複雜，因為脊髓是連接「大腦」和「外周神經」的重要通道，包含數百萬條神經纖維、數千條神經線，主要負責傳遞從大腦發出的感覺和運動信號。

李盛林在信中說，不是人人受創的身體都能對各類醫術刺激產生反應。現在阿MO身體各部神經穩定，除了受創頸椎C3-C5，特別是C4仍在期待有正面的變化外，各肌肉筋腱沒有萎縮，血氣面色漸入佳境，都是阿MO自己和醫護團隊所下的工夫。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 124 (20241208 )

了解阿MO的「脊椎神經刺激器 – 與神經配對」 - 從被動到有限度參與 (六)

「 就是在患難中也是歡歡喜喜的。因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥。因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。」(羅馬書5:3-5)

【經文解說 (下)】

1) 在人生旅程的不同的遭遇經歷，因著信耶穌時有聖靈的內住，並有客觀的歷史印證、加上歷代先賢的見證和現今基督徒藉內住的聖靈感動更是主觀的感受，即使聖經曾受過不少的質疑與衝擊，但信徒仍可領會在生活不同片段裡，有神的愛保守與帶領。

2) 上述所說就是為甚麼連串的經歷仍能讓我們盼望「不至於羞恥」的主要原因。「患難生忍耐」，這是在困難中的抗壓力。不是被動無奈的面對，而是聖靈已讓神捨命的愛澆灌在我們心裡，以至我們可以受感動而得力。

【我們的經歷 (下)】

1) 耶穌在最後晚餐應許門徒，聖靈會永遠與我們同在。我們在被造的時候已有靈魂，這是給予我們能力對靈界的認知，再配合聖靈在我們中間的工作。因此，阿MO事發的一刻開始，我們全家唯一的指望是呼求神的保守，也慢慢的了解為甚麼他的身體要承受這樣的創傷。

2) 經歷了124週身體的反覆狀態和治療，我們更深體會到「患難生忍耐」。這「抗壓力」是因為在過程中經歷過神的恩手帶領，使看似沒有可能的變成可能。也藉阿MO的經歷鼓舞了不少灰心喪志，甚至放棄自己的人。真的盼望這些同路人也能找到得力的泉源。

(一) 啟言 (Mo)：創新手術後的治療 (6)

1) 【治療過程和反應】：(6) 了解阿MO的「脊椎神經刺激器 – 與神經配對」

a) 這是一項醫學研究創新的突破，自去年底才進入臨床應用，特別針對在脊椎神經不同程度上的受創，甚至是折斷，可以 藉這刺激器產生微弱的電流，嘗試透過刺激器針對個別神經的刺激，將腦電波傳送到所控制的肌肉，並發出指令。

b) 不是人人受創的身體能夠對各類的醫術刺激產生反應，這都是靠賴創造主的計劃和祂的大能。對阿MO來說，從124週前的受創，到現在反反覆覆地穩定下來。身體各部神經穩定，除了受創頸椎C3-C5，特別是C4仍在期待有正面的變化外，各肌肉筋腱沒有萎縮，血氣面色漸入佳境，這都是阿MO自己和醫護團隊所下的工夫。

c) 在這麼嚴重的受創下，阿MO仍然能夠維持及擁有這樣身體的狀態，才能嘗試接受這全新創舉的治療，也可以說是「時間剛剛好」，能夠迎上新的醫學臨床應用治療。

d) 原來神經線的配對是很複雜的事情，因為 脊髓是連接「大腦」和「外周神經」的重要通道，包含數百萬條神經纖維，數千條神經線，主要負責傳遞從大腦發出的感覺和運動信號。

e) 外周神經系統

i. 感覺神經：負責將感覺信息 (如觸覺、溫度和疼病) 上傳到大腦。人體共有數千條這樣的感覺神經。

ii. 運動神經：負責將大腦的運動指令下達到肌肉，控制運動。外周神經系統包含了數千條運動神經。

iii. 自主神經：主要是調節自動的生理功能 (如心跳、消化和呼吸)。這系統分為交感神經和副交感神經。

f) 從以上了解可想而知，神經線與大腦上傳下達的配對是談何容易。

2) 【禱告】

a) 請為阿MO已配對的神經線禱告，盼經過密習的操練能夠習慣自主過來；並為一月的配對禱告，能夠尋找對應還未有信號連繫的神經線，使他可以早日操練得幫助。

b) 在細胞治療方面能活化受創的神經線，重拾失落的「感覺神經」和「自主神經」的功能。

(二) Mo爸媽：【緊貼同行同學習】

1) 聖經曾有教導和記錄「按手」為病人祈禱。信主超過半個世紀，事奉已40多年，從未試過為傷病者按手患處禱告，在阿MO身上都是第一次。在預備為他按手之先，除了為自己禱告，更是清楚的研究聖經中關於這方面的教導和實踐是怎樣。

2) 上星期開始，每次與家人和阿MO禱告的時候，都是按手在他受創的後頸上，盼望神的恩典和醫治臨到他身上。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「124 了解阿MO的「脊椎神經刺激器 – 與神經配對 」- 從被動到有限度參與 」