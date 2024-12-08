一簽多行｜復推首周六內地客創近期新高　9.3萬人經6港深口岸入境

深圳居民赴港「一簽多行」簽注本月1日起恢復，昨日（7日）為重推後的首個一般較多內地旅客來港的星期六，共有14.5萬內地旅客來港；其中與深圳相連的六個出入境口岸，錄得93,256名內地旅行港，也是同期新高，按周增7%。



有持一簽多行簽注在今日來港的深圳居民表示，認為政策方便，以後會多來香港旅遊，「隨時過來都可以。」來港感受聖誕氣氛的潮汕旅客表示，過往亦曾到訪香港兩到三次，若一簽多行擴至潮汕地區，會多來香港旅遊。



一簽多行來港深圳居民：坐摩天輪、星光大道打卡、花費$30吃叉燒飯

來自深圳的吳先生與友人王先生今日以「一簽多行」簽注來香港。吳先生表示，在今年3月份曾來過香港一遍，認為香港比深圳繁華。吳先生此行想去中環坐摩天輪及到星光大道看明星手印。他表示，中午曾花費約30元到旺角吃叉燒飯，認為價格以香港物價而言還可以接受，預計整天行程花費約數百元。他續指，有聽說身邊朋友因一簽多行政策而多來香港，認為政策方便，「隨時過來都可以。」

深圳旅客黃先生（左）及吳先生（右）今日以「一簽多行」簽注來香港一日遊。(董素琛攝）

吳先生又指，有了一簽多行政策以後會多來香港，被問及訪港港頻率，他指平日較忙，但「以後可能三四個月便會和朋友來一次（香港）」。

旁邊的友人黃先生同樣認為政策很好，可加強兩地人民交流，更指以後會常來香港，「可能一個月來一遍。」黃先生表示，此行沒有預算，亦沒有計劃購買的物品，但最想到的地方便是維多利亞港，「感受一下以前英皇的氛圍。」

來自深圳的何先生和友人甘小姐稱一個月只會訪港一到兩次，故不必使用一簽多行簽注。(董素琛攝）

來自深圳的何先生和友人甘小姐第一次來香港，認為香港感覺較復古、人亦比較多。他們花費13元購買富豪雪糕車的雪糕，甘小姐笑稱是為了打卡，何先生則認為雪糕價錢偏貴。他們計劃即日來回香港，兩人預算港幣約500到1,000元，甘小姐則有打算購買Gucci包包，預算約3,000到5,000元。

對於一簽多行措施，何先生認為很方便，也有聽身邊朋友說會因此多來香港，但他又指，單純來旅遊的話，一個月只會訪港一到兩次，不必使用這個簽證。

來自潮汕的盧小姐（右）表示，若潮汕居民也可一簽多行，會多來香港旅遊。(董素琛攝）

另一位內地遊客，來自潮汕的盧小姐同樣來港一日遊。她過往亦曾到訪香港兩到三次，認為香港的聖誕氣氛較潮汕濃厚，特意來感受一下。她曾到過茶餐廳用膳，品嚐吉列豬扒及漢堡扒等食物，花費約140元，認為價錢可以接受。

對於深圳落實一簽多行政策，盧小姐認為，政策方便；若在潮汕落實的話，會多來香港旅遊。