一簽多行｜上水人流稀疏　深圳旅客辦證後即掃貨　店主望生意復活

「一簽多行」今日起（1日）恢復接受申請，深圳居民成功辦理後最快即日來港。上水「水貨街」一帶人流稀疏，未見有擠擁情況。有旅客成功申請後，即日到上水購物，認為香港化妝品較有品質保證，相較內地性價比亦較高，之後會更常來港。

有藥妝店指今年生意不理想，原本打算清貨後結業。現時計劃「掙扎多兩三個月」，寄望「一簽多行」旅客令生意起死回生，不過暫時未見人流大增。



深圳旅客楊小姐辦理「一簽多行」後即日到上水購物。（賴卓盈攝）

在上水新財街一帶，人流不多，中午有數十名旅客拖着行李箱購物。來自深圳的陳小姐今早辦理「一簽多行」後，立即過關到香港選購買化妝品。她表示，以往每個月只會來港一次，恢復「一簽多行」後會考慮多點來港買化妝品。她認為內地的網購雖然平台很方便，但香港出售的化妝品較有品質保證，比內地性價比更高。

「一簽多行」復辦首日，上水新財街一帶中午人流不多。（梁鵬威攝）

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另一位深圳旅客楊小姐則不知「一簽多行」安排，持有「一周一行」簽注訪港。她表示日後成功辦理「一簽多行」後，「肯定會多來！有空就會來買東西！」她指平時主要會在香港購買零食、日用品及首飾，每趟消費最多5,000元。她認為香港產品的品質監控較內地嚴格，令消費者更有「有信心」。

上水新財街一帶，部分店舖清貨，亦有舖位招租中。（梁鵬威攝）

藥妝店負責人蔡小姐認為，「一簽多行」或可刺激店鋪生意，惟今日未見多了內地遊客。（梁鵬威攝）

藥妝店望一簽多行令生意起回生

有位於新發街的藥妝舖，在門外張貼了「零售清倉，全場七折」告示。店鋪負責人蔡小姐指，今年店鋪生意額不理想，較疫情前大減七至八成。她本來打算清倉後便結束營業，「一簽多行」推出後改為「掙扎多兩三個月，睇下生意會唔會好啲先」。她表示，今日暫未感受到多了內地遊客，但認為長遠而言「一簽多行」會吸引更多內地遊客來港購物，刺激店鋪生意，「始終好多人對香港嘅產品會多啲信心，（香港）仍然有佢優勝嘅地方。」

另一藥妝舖的負責人則不認為「一簽多行」能刺激生意。他表示，今日未見內地顧客增多，又認為疫後內地遊客消費模式轉變，不少高消費力的內地人選擇去油尖旺區消費，而且內地網購盛行，旅客未必再光顧上水藥妝店。