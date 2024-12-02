一簽多行｜餐飲業：首日生意升一成　惟旅客消費力弱　望以量取勝

深圳居民由12月1日起可申請「一簽多行」，餐飲聯業協會會長黃家和指重推首日，生意額較以往周末高10%。他預計重推簽證後，人流大增可彌補內地遊客疲弱的消費力。旅遊業議會主席徐王美倫認為措施可令旅客量及消費額數字翻倍，建議香港推展短途旅遊吸客源。立法會議員邵家輝指深圳人口基數大，訪港人數增加，會促進生意和競爭。



「一簽多行」復辦首日（1日），上水新財街一帶中午人流不多。（梁鵬威攝）

黃家和接受電台電話訪問持表示，重推「一簽多行」首日，餐飲業生意較過往週末有約10%升幅。不過，現時內地遊客的消費力平均每人下降兩成以上，他相信重推措施，能以人數彌補失去的購買力。

黃家和又指現時香港北上消費人數，平均每月有600至700萬人次。實施「一簽多行」後，認為來港會有逾千萬深圳戶籍或非戶籍的人次來港。雖然訪港旅客不會一次過蜂擁而至，但黃家和認為旅客每星期來港兩、三次，也可增加香港餐飲及零售生意。

黃家和相信整體生意會有10%升幅。（廖雁雄攝）

徐王美倫在同一節目表示，恢復「一簽多行」絕對是好事，令旅客量及消費額數字翻倍。現時深圳市民來港便利，她建議業界設計一站式半日、一日團吸引客源，如海島遊以及會議旅遊等，遊客即使不過夜亦有飲食及零售消費。

徐王美倫又認為，如果中央政府將「一周一行」擴展至其他城市的話，可優先在珠海、中山、佛身等短途城市試行。

徐王美倫表示，恢復「一簽多行」絕對是好事，措施可令旅客量及消費額數字翻倍。（梁鵬威攝）

邵家輝則指零售業界對措施很雀躍，但現時內地旅遊盛行深度遊，因此要發展香港本土和外國特色產品吸引生意。他又認為深圳人口基數大，訪港人數愈多，生意和競爭亦會愈多。加上內地產品質素提高、遊客購物模式改變，海關嚴打走水貨，水貨客氾濫的情況不會重現。

黃家和則指，現時香港北上消費人數，平均每月有600至700萬人次。實施「一簽多行」後，認為來港會有逾千萬深圳戶籍或非戶籍的人次來港。雖然訪港旅客不會一次過蜂擁而至，但黃家和認為旅客每星期來港兩、三次也可增加香港餐飲及零售生意。他觀察,到昨日市道生意較過往週末有約10%升幅。他表示，現時內地遊客的消費力平均每人下降兩成以上，相信重推措施，能以人數彌補失去的購買力。