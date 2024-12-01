一簽多行｜深圳居民今早即辦證來港一日遊：去太古廣場看聖誕佈置

深圳居民「一簽多行」來港個人遊簽注今日（1日）恢復，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，早上約10時半後有深圳居民透過自助簽注機辦理一簽多行的申請。



自助機辦理一簽多行 每次80元人民幣

深圳羅湖行政服務中心大廳內有近20部「深圳港澳通行證自助簽注機」，居民放入證件、核對信息及容貌後，便可選擇簽注類型，包括「三個月一次」及「一年多次」。其中「一年多次」即是「一簽多行」，申請需付費80元人民幣，「三個月一次」則為15元。今早所見，辦理簽注的市民付款，再等待約1分鐘，即可領到簽注，全程不用5分鐘。

深圳今（1日）恢復「一簽多行」來港個人遊簽注，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，有居民到場辦理簽注。（林遠航攝）

居民廖小姐：香港除了商場，沒太多景點

深圳居民廖小姐與兩位朋友成功辦理「一簽多行」簽注，她表示會即日來港，去金鐘太古廣場看聖誕佈置，不過之後沒打算，指自己都是跟小紅書、抖音等社交平台的「攻略」，又指自己沒有特別為此行訂下預算。她又指，即晚便會回到深圳，認為香港除了商場，沒太多景點。

另一深圳居民劉先生表示，以前周不時都會來港「行下街、買下嘢」，又指恢復了「一簽多行」後，會多來港旅遊，而近期則會來港感受聖誕氣氛、看燈飾，指香港過節氣氛比內地濃厚。他今日會到尖沙咀食嘢、購物，又指「而家咁（時間）去呢，肯定過夜啦」，預計花費過千元。

事隔9年，深圳戶籍居民「一簽多行」恢復，並擴大至持有居住證的非戶籍深圳居民。獲簽注人士可以一年內無限次往來香港，每次逗留不超過七日。