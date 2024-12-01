一簽多行｜深圳旅客佐敦嘆雲吞麵　本身持一周一行：復簽影響不大

「一簽多行」今日起（1日）恢復接受申請，深圳居民成功辦理後最快即日來港。被內地社交平台小紅書用戶推薦的多間佐敦餐廳，未見有「一簽多行」的旅客蹤影。有深圳旅客知道「一簽多行」重推，但本身持有「一周一行」，每年可來港52次，認為新政策影響不大。不過，「一周一行」即日起停止簽發，意味着簽注到期後需改為申請「一簽多行」。



佐敦麥文記門前約20名旅客排隊，未見有「一簽多行」旅客。（洪戩昊攝）

位於佐敦麥文記麵家廣受遊客歡迎，今日（1日）亦不例外，中午高峰期有近20人排隊，來自內地、台灣和馬來西亞。連同旁邊澳洲牛奶公司近50人的長龍，令白加士街擠得水洩不通。

佐敦麥文記門前約20名旅客排隊，未見有「一簽多行」旅客。（洪戩昊攝）

來自深圳的黃小姐是其中一位食客，她並非透過「一簽多行」來港。她表示己本身持有「一周一行」赴港簽注，每年可以來港52次，每次逗留7天，「之前本身就可以多次來，所以就沒有特別關注這方面」。國家移民管理局早前公布，「一周一行」赴港簽注即日起（12月1日）不再接受申請，已簽發的簽注有效期內可以繼續使用。

「一簽多行」現時擴展至持有居住證的非深圳戶籍居民，不過黃小姐本身有深圳戶籍，故認為影響不大，「對我來說都一樣，因為我本身就是深户嘛」。