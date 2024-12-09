一簽多行｜復推後第二個周日內地旅客人數再逾10萬 按周升6%
撰文：韋景全
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深圳居民赴港「一簽多行」簽注本月1日起恢復，昨日（8日）為重推後的第二個星期日，有11.6萬內地旅客來港，11月以來連續兩個星期日破10萬人次；其中與深圳相連的六個出入境口岸，錄得7.6萬內地旅客來港，按周增6.3%。
昨日有11.66萬人次的內地旅客來港，比上一個星期日（12月1日）、即復推「一簽多行」簽注首日的10.9萬人次，增加6.8%。
有75,999人次經六個連接深圳的出入境口岸來港，比上周日多6.3%。其中23,889人次經落馬洲支線口岸入境，另經羅湖及深圳灣口岸入境人數相若，分別17,542人次及16,858人次。
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