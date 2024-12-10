六合彩結果｜4000萬攪珠兩注中頭獎 每注派彩1900多萬 即對號碼
撰文：陶嘉心
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連續五期六合彩攪珠無人中頭獎下，今晚（10日）開彩的今年第133期六合彩攪珠，估計若一注獨中，頭獎彩金將高達4000萬，今期攪珠總投注額達77,591,011元。結果，今期攪珠有兩注中頭獎，十元一注派19,566,290元，中獎號碼立即對。
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第133期六合彩攪出號碼：3、18、24、33、43、44
特別號碼：4
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