六合彩結果｜4000萬攪珠兩注中頭獎　每注派彩1900多萬　即對號碼

連續五期六合彩攪珠無人中頭獎下，今晚（10日）開彩的今年第133期六合彩攪珠，估計若一注獨中，頭獎彩金將高達4000萬，今期攪珠總投注額達77,591,011元。結果，今期攪珠有兩注中頭獎，十元一注派19,566,290元，中獎號碼立即對。



▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼



+ 2

第133期六合彩攪出號碼：3、18、24、33、43、44

特別號碼：4

今年第133期六合彩攪珠結果。

今晚（10日）開彩的今年第133期六合彩攪珠有兩注中頭獎，十元一注派19,566,290元。

六合彩十大幸運投注處

十大幸運投注站。(馬會網頁截圖）

▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼



+ 2

▼10月8日 第二輪六合彩國慶金多寶▼

