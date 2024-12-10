研港島醫院聯網合併　醫衞局稱區內所有公院保留　不存在跨區求診

就醫院發展計劃及聯網劃分，醫務衞生局今日（10日）稱，將探討把整個港島區服務整合為一個聯網，預期在整合後聯網內，區內現有所有急症或重症醫院均會全部保留，不存在引致市民要就一般疾病跨區求診或探病。



醫衞局指，考慮到一般聯網所服務的人口，將整個港島區的服務整合為一個聯網是其中一個探討方向。（資料圖片）

港島區長者比例將上升 推算未來地區服務需要

醫務衞生局晚上表示，現正聯同醫管局檢視「第二個醫院發展計劃」內全港各區醫院發展項目的優次。同時，局方亦正因應預期人口分布和結構變化，檢視和規劃醫院聯網服務配置，包括醫院聯網劃分及醫院定位分工。

局方稱，就港島區而言，根據政府統計處的未來人口推算，到2041年雖然全港人口預期上升，但該地區的人口卻會輕微下降，同時65歲或以上長者的比例會因人口老化而上升。局方正按上述數據推算未來地區服務需要，以檢視和規劃「第二個醫院發展計劃」下該區的醫院發展項目，而醫管局亦正檢視和規劃區內的服務配置，以及各醫院的分工與分布，以為醫院發展計劃提供參考基礎。

醫務衞生局指，將整個港島區的服務整合為一個聯網是其中一個探討方向；圖為港島區公院之一的瑪麗醫院。（資料圖片）

不存在跨區求診或探病 減低行政成本

局方續指，考慮到一般聯網所服務的人口，將整個港島區的服務整合為一個聯網是其中一個探討方向。局方，預期在整合後聯網內，區內現有所有急症或重症醫院均會全部保留，並繼續發揮其作為急症或重症醫院的功能，因此不存在引致市民要就一般疾病跨區求診或探病。

局方指，有關選項亦可減低相關行政成本並促進服務協調，從而提升成本效益。醫管局會根據估算的地區需要，優化服務配置和適當增加病床數目及相關醫療設施，而醫務衞生局會聯同醫管局參照有關安排，訂定「醫院發展計劃」下的醫院發展項目。政府將於完成檢視後，適時公布「第二個醫院發展計劃」的詳情。