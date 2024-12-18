長者不開心｜退休老師選擇正向面對轉變　「唔好俾失去嘅嘢控制」

和富社會企業旗下的平台「香港開心D」今日（18日）發布2024年度香港整體開心指數，顯示55歲以上人士的開心指數近年明顯下降。65歲退休老師梁女士是其中一個例子，她經歷疫情期間的教學模式和退休生活的突變，一度感到難以適應；最後憑着正面的態度面對，活出自己的人生。她建議長者要從「擁有」和「失去」之間取得平衡，不要被失去的東西控制。



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梁女士是一位退休小學老師，有3個女兒，40多年來一直要兼顧事業和家庭，「生活好忙碌，係過於所能承擔。」開始步入老年，她的人生出現了很多轉變，令她無所適從，不開心的情緒也油然而生。

作為一個經驗豐富的老師，退休前卻剛好碰上疫情要線上教學，梁女士一方面要適應很多新的線上工具，上課模式也是全新的，對老師的要求也完全不同：「有種感覺係，以往嘅教學經驗都唔能夠大派用場。」

退休前要適應線上教學，退休後則要適應新生活模式。她退休後，生活迎來180度轉變，以往作為老師的生活有很多規範，退休生活則多了很多時間。面對這些轉變，她想起逝去的父親：「爸爸當年亦都係，退休之後追唔到（社會的步伐），覺得『今時唔同往日』；我而家都有呢種感覺。」

與父親不同的是，她選擇了較正面的生活態度，更為自己訂下了一個目標：「量力而為地去體驗」。本著這個原則，她參加了中英劇團舉辦的一個話劇選角，更成功獲選中，每周也要訓練，生活過得十分充實。她覺得很多長者也對退休生活沒有計劃：「我建議佢哋要成為自己日子的主人。如果享受湊孫梗係好啦，但係唔好被迫湊孫。」

她亦建議長者要從「擁有」和「失去」之間取得平衡：「我哋實在有啲嘢冇咗，冇咗年輕時嘅體力、嗰種勁、青春、衝動同能量，而家真係冇咗。如果我淨係睇我有嘅嘢而唔睇我冇嘅嘢嘅話，係唔現實嘅。所以係可以睇我冇嘅嘢嘅，不過唔可以俾佢成為你嘅主人。」

55歲以上人士開心指數明顯跌 受經濟及子女移民影響

「香港開心D」以線上問卷方式，在今年7-8月間收集了1,093個樣本，顯示55歲以上人士的開心指數近年下降趨勢明顯。55-64歲人士的開心指數已連續3年下跌，由前年的6.77跌至去年6.36分，今年更跌至5.75；65歲以上人士的開心指數則在去年出現斷崖式下滑，由前年的7.86跌至去年的6.65，今年則微升至6.79。

和富社會企業執行董事李美辰指，55歲以上人士一直是開心指數較高的一群，但近年其開心指數也開始下跌。長者中心社工Eva指，經濟問題和子女移民等也是令他們的開心指數下滑的原因，尤其是後者：「我有聽過有啲仔女走嘅時候好遲先通知（長者）。唔係好夠心理準備，都好影響長者可唔可以消化到成件事。」

Eva指，長者中心目前已注意到留港長者的情況，會特別開設小組予留港長者；平安鐘亦推出了「千里顧」服務，即使長者家人不在港，也會協助他們留意長者情況：「NGO都用緊好多唔同嘅方法去support呢班留港長者。」