「智方便」推新版本 整合服務分類 配置簡易模式 方便長者使用
撰文：陳蓁誼
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數字辦今日（19日）推出「智方便」流動應用程式新版本（4.0），新版本整合服務分類並提供個人化設定，亦透過簡潔清晰介面將各項與生活相關資訊及服務按主題分類，讓用家更易搜尋和使用所需服務。
發言人表示，全新版本的「智方便」界面增設服務專頁和「精選服務」一欄，網羅一系列常用服務，例如稅務易、非觸式e道、康體通、醫健通、申請國際駕駛許可證等，方便用戶使用。數字辦亦按照市民生活所需，將實用資訊和服務歸納於數個「專題服務」中，包括「旅遊出行」、「新手爸媽」、「幼稚園入學」及「長者資訊」。
此外，發言人亦指，新版本「智方便」亦配置簡易模式，讓長者或有需要用戶可以更便捷地使用「智方便」，亦會陸續在「智方便」』加入更多個人化功能，讓用戶更容易使用所需服務並掌握個人化資訊。
新版本「智方便」詳情已載於「智方便」專題網站。
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