遺棄寵物不斷　無合理解釋可罰款萬元及囚6個月　漁護署4年零檢控

《香港01》昨日（10日）報道動物保育機構救兔之家報警，指兩名飼主遺棄寵物兔，直接放在兔舍門口。另一機構阿棍屋亦表示早前有人把四隻貓放在中心門口，譴責飼主不負責任。

《狂犬病條例》規定飼主無合理解釋而棄掉動物即屬違法。由2020年至今，漁護署就條例零宗檢控。立法會議員陳克勤批評不理想，引述政府指控方難以在毫無合理疑點下，指控有人沒有合理解釋而棄掉動物。他認為現時閉路電視普及，加上市民願意作證，相信能克服舉證困難。



前日（9日）有兩名女子把寵物兔遺棄在救兔之家門前。（救兔之家提供）

前日（9日）有兩名女子沒有通知動物保育機構救兔之家，直接把寵物兔遺棄在機構的兔舍門前。救兔之家質疑兩人違反《狂犬病條例》第22條，無合理解釋遺棄動物，隨即報警。根據條例，一經定罪可判罰一萬元及監禁六個月。

另一機構阿棍屋亦表示早幾日在中心門口，突然出現兩個飛機籠，裏面有四隻英國短毛貓。阿棍屋指4隻貓全部患嚴重感冒，打噴嚏、有黃色鼻涕及流眼水等，懷疑是繁殖場遺棄的病貓。

動物保育機構阿棍屋指早前有人把四隻貓棄置在門前。（阿棍屋提供）

漁護署過去4年零檢控 籲打1823報告

2020年至今，漁護署就《狂犬病條例》第22條未有檢控任何人。署方回覆表示，市民如懷疑有人棄掉動物，可致電1823報告，署方會跟進調查。

陳克勤批評檢控數字偏低不理想。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳克勤批檢控數字偏低不理想

曾任立法會研究動物權益相關事宜小組委員會主席、議員陳克勤認為近日事件只是冰山一角，問題值得正視。他認為過往根據《狂犬病條例》第22條成功檢控的數字偏低，甚至是零，情況並不理想。

陳克勤引述政府回覆他，根據過往經驗，控方難以在毫無合理疑點下，尤其在沒有證人的情況下，指控有人沒有合理解釋而棄掉動物。他認為現時閉路電視普及，相信有助調查，克服以往舉證的困難，又相信有更多市民願意挺身而出作證人。

兩名女子前日（9日）遺棄寵物兔，有閉路電視片段拍下情況。（救兔之家提供）

望警方及漁護署跟進救兔之家事件

陳克勤指救兔之家接獲棄兔一事，有清晰的閉路電視片段以及可能有證人，認為兩名棄養人士亦有可能違反法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，令動物承受不必要的痛楚或痛苦，「我希望警方能夠嚴肅調查，亦希望漁護署會作出跟進，向社會傳遞棄養寵物將負法律責任的清晰訊息」。

政府擬引入動物負責人謹慎責任

政府計劃修法，引入動物負責人「謹慎責任」，即飼主必須採取合理措施，確保照顧到動物的福利需要。陳克勤指修例後，遺棄動物可被視為違反謹慎責任和被檢控，相信可以更有效打擊遺棄動物的行為，希望政府盡快遞交修例建議。