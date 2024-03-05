動保組織收到求助　救起34隻遭人遺棄貓咪　幸好收編計劃超順利

上個月，美國紐約的動保組織Puppy Kitty NY City 的工作人員Meagan Licari 接到了很多民眾舉報說有貓需要幫助。



他們立刻趕往現場，卻發現不是有貓需要幫助，是超多貓需要幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來，在紐約皇后區的一棟公寓，該住戶搬家後拋棄了家裏的貓，屋主將貓從二樓的窗戶一隻接一隻的丟了出去。

下雨天，貓貓散落各處，馬路上、屋頂上、二樓陽台、車底、盆栽…還有些滯留在原來的房間裏。

因為貓實在是太多了，志工們根本就沒有辦法將牠們一一回收，只能在網上發帖求助。

很快求助帖就得到了回應，很多熱心市民帶着誘捕器和籠子到現場幫忙，最終回收了34隻貓貓。

小貓們目前已經得到了很好的安置，只希望不要再有類似事件發生。

棄養貓咪，真的很過分！

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