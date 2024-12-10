啟德體育園｜5萬人主場館内部設計曝光　設開合上蓋　草皮快鋪完

啟德體育園將於2025年首季正式啟用，當局上月起進行各項測試賽，但未包括主場館。體育園今日（10日）公布主場館内部設計照片，有可開合的上蓋、可轉換的舞台位置與座位配置等。由照片可見，場內已有草坪，園方指，草坪系統即將完成鋪設，並將引入頂級的足球和欖球賽事。



主場館有可開合頂蓋、可轉換位置舞台位置及座位

啟德體育園今日公布可容納50,000人的主場館内部設計照片。園方指，主場館設有可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，以及靈活的草坪系統設計，為舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供更多選擇。

至於南看台，則特意用白色座椅組成了「啟德」二字，園方指是象徵香港在啟德這個充滿回憶的地方再次起飛，並向歷史致敬。南看台背面亦有玻璃幕牆，可以飽覽維多利亞港的景觀。

體育園：將引入更多頂級的足球和欖球賽事

體育園又指，隨著主場館內的創新草坪系統即將完成鋪設，將引入更多頂級的足球和欖球賽事，並靈活地舉辦音樂會等各類大型活動。

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