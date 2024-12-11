港協暨奧委會｜霍啟剛全票通過連任副會長　利子厚新當選成副會長

港協暨奧委會周二（10日）舉行周年大會，選出5名副會長及兩名義務副秘書長，前者包括余國樑、霍啟剛、蒙德揚、楊穎新及利子厚；後者包括何劍暉及莫君逸。

其中，立法會議員霍啟剛以全票通過連任副會長，而楊穎新及利子厚新當選副會長，兩人分別是中國香港劍擊總會主席及中國香港馬術總會會長。

會長霍震霆表示，兩人不遺餘力推廣體育發展和支援運動員，相信其豐富的經驗定，能為港協暨奧委會注入新動力。



+ 1

霍啟剛全票63票通過連任副會長

港協暨奧委會公布，周二在奧運大樓舉行2024年周年大會，選出7名義務委員，包括5名副會長及兩名義務副秘書長。名單顯示，副會長包括余國樑、霍啟剛、蒙德揚、楊穎新及利子厚，其中霍啟剛以全票63票通過連任。

兩名義務副秘書長何劍暉、莫君逸任期4年

至於另外當選的兩名義務副秘書長，分別為何劍暉及莫君逸。他們的任期為4年，由即日起至2028年周年大會為止。

新副會長包括劍擊總會主席楊穎新、馬術總會會長利子厚

而本次周年大會中，新當選的副會長為楊穎新及利子厚，分別是中國香港劍擊總會主席及中國香港馬術總會會長。其中利子厚將接替退任的施文信，完成該職位餘下兩年任期，由即日起至2026年周年大會為止。

霍震霆歡迎新成員︰相信豐富經驗能注入新動力

港協暨奧委會會長霍震霆指，作為地區奧林匹克委員會一份子，遵從國際奧委會有關委員任期及年齡的相關原則，落實新舊交替。他並感謝退任的副會長施文信和胡曉明多年來的付出和貢獻，祝願他們未來一切順遂。

霍震霆並歡迎新加入的兩名副會長，又指他們均來自奧運會運動項目，一直以來不遺餘力推廣體育發展和支援運動員，相信其豐富的經驗，能為港協暨奧委會注入新動力。