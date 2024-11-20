體育總會檢討｜屬會管理層任期永續　港協楊祖賜：需要好人做好嘢

港協暨奧委會今日（20日）公布體育總會機構管治檢討結果及《機構管治守則》。檢討分為六大範疇，包括「董事會管治」及「一般行政事務」等。就「董事會管治」一項，焦點落在港協暨奧委會會否規定各屬會管理層的任期，港協暨奧委會秘書長楊祖賜指若有已連任四、五屆的體育總會會長仍有心有力，會無任歡迎：「我哋需要好人做好嘢。」



《機構管治守則》列明總會應訂定董事的最長任期和年期

香港各體育總會的管理層經常出現連任情況，備受爭議。因此，「董事會管治」亦成為是次檢討其中一大範疇。檢討結果顯示，77個屬會中，有50.78%在此項達到「全面執行」或「部分執行」。《機構管治守則》中列明，體育總會應訂定董事的最長任期和年期，例如可以參考目前國際奧委會制訂相關的原則，擔任同一職務的任期不超過3或4個連續任期，即12或16年；而年齡則不超過70或75歲。如果體育總會決定允許某成員超過最長任期，則應訂定競逐連任的所需資格，以確保體育總會內所有符合資格的人員都有平等的機會。

惟這並不代表各屬會管理層有連任限制，港協暨奧委會秘書長楊祖賜指若有已連任四、五屆的體育總會會長仍有心有力，會無任歡迎：「我哋需要好人做好嘢。」他表示，訂立指引的目的是「淘汰一啲對個運動唔熱心，只係想擁有一啲嘢嘅人」。

罰則方面，楊祖賜指，若遇上屬會在某方面沒有跟從指引，港協暨奧委會會作出勸解，若屬會仍舊沒有改善，才會考慮作懲處，而港協暨奧委會直接介入屬會運作則為最後手段。

另外，部分體育總會人手不足而遇上行政困難。楊祖賜舉例指有屬會10個月仍未能將賽果上載至網站，是因為整個會只有3-4個人。港協暨奧委會副會長霍啟剛指，港協暨奧委會將成立一隊專業人士隊伍幫助各屬會處理行政事務。