消息：行會通過社工註冊局改組　李家超：支持對現系統撥亂反正

消息指，行政會議通過改組社工註冊局，增加委任成員比例。另一方面，行政長官李家超今早（14日）出席行政會議開會前，回應近日有關社工註冊局被勞工及福利局局長孫玉菡公開指偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權爭議時稱，絕對支持任何對現時系統撥亂反正的措施，如有需要矯正的錯誤或系統上的不完善，均應該要做，有信心勞福局充分認識和掌握事件，認為當局會適當處理。



勞工及福利局局長孫玉菡指出，社工註冊局目前的行徑和決定，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，有必要完善社工註冊局管治，有方案會盡快公布。

孫玉菡上周五（10日）在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，列出「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。



而當中的第三項指控，翻查資料，社工註冊局自去年起出現紀委備選名單風波，「陣地社工」陳虹秀因被控暴動罪，遭勞福利不點名要求重新考慮其提名，事件至今仍然膠着。陳則在社交媒體回應稱，強調她未被定罪，「點解要浪費我嘅知識同經驗，唔想我為社工嘅紀律委員會出一份力呢？」