留學香港｜寄宿服務未受監管　律師議員倡政府發牌規管迎合新趨勢

政府近年打造香港成為「留學品牌」，吸引外地生來港讀書，衍生大量宿位需求，坊間除有寄宿家庭，包辦食宿、接送，甚至功課輔導外，更有機構看準商機租用單幢住宅大廈，成立寄宿中心。不過，目前本港未有針對寄宿服務的牌照和法例，有大律師認為，政府應考慮規管，以迎合新趨勢。



有立法會議員認為，未成年學生寄宿，食宿、交通、監護等方面都存在風險，政府應訂立獨特指引、盡快規管，並建議發學生公寓牌照，對有心經營者才公道、透明。



青舍租用佐敦一個單幢式大廈，翻新成為寄宿中心。（黃浩謙攝）

未有法例規管寄宿服務 視乎營運規模和方式

近年不少人才子女湧港讀書、雙非學童回流，他們的父母未必長駐香港工作，產生寄宿服務需求。有機構租用佐敦一個單幢式大廈，翻新成為寄宿中心，今年9月起提供一站式食宿、升學、課外活動等服務。

針對這種寄宿服務新模式，大律師陸偉雄表示，現時本港未有法律規管，要視乎其營運規模和方式是否合法，有機會受《教育條例》對補習社的牌照、及賓館牌照規管。

若學業課堂超過一定人數，即任何組織於任何一天內向20人或以上，或同時向8人或以上提供教育課程，則要領取補習社牌，依循消防、樓宇結構等要求；至於賓館牌，則視乎居住日數，如每次出租期多於28日，則不受《旅館業條例》規管。

有寄宿中心協助家長為子女配對補習老師，又提供學習場地。就此情況，陸偉雄表示，即使課堂達申牌的人數上限，如非中心直接僱用老師，則未有法律監管，屬灰色地帶。此外，由於學生一般租住至少整個學期，即使周末回家休假，也可視作短租，不須申請賓館牌。

陸偉雄認為，政府應慎重考慮規管寄宿行業，以迎合新趨勢。（資料圖片）

建議釐清寄宿中心定義、居住面積及床位數目

陸偉雄認為，政府應慎重考慮規管寄宿行業，以迎合新趨勢，包括釐清寄宿中心的定義，而寄宿家庭的居住面積、床位數目等亦應有一定標準。現時未有針對性法例下，他建議兼辦食宿、教學的寄宿中心按其服務內容，申請多個牌照，「如果你真係有咁宏大理想，可能要申請幾個牌」。

他提醒消費者，在選擇寄宿服務前，先全面了解機構的營運經驗、位置、內外環境，不要「貪平」，審視其口碑，確保出入安全，最好學生也自行買保險。

議員倡參考英澳規管指引 釐訂寄宿家庭條件

除了寄宿中心，近日小紅書亦出現香港寄宿家庭的宣傳帖文，部分更包含課業輔導、操試卷、訂學習時間表、外出活動、基本醫療、監護人服務等。

選委界立法會議員鄧飛表示，寄宿家庭是由個體營運的生意，情況更為複雜，建議參考英澳等地對寄宿家庭的規管或指引，釐清其責任範圍，以及成為寄宿家庭的條件，例如屋宇類型、對業主的財務要求、服務要求等。

立法會議員鄧飛認為，應設「學生公寓」發牌制度，對於未成年的中小學生寄宿，須有獨特規管和指引。（資料圖片）

須訂寄宿中心指引 設宿舍廚房等標準 保障未成年學生

至於寄宿中心，他亦認為應有「學生公寓」發牌制度。他強調，中小學生為未成年人，在宿舍、廚房、接駁校巴等方面，須有相應獨特規管和指引，宜參考現有關校巴、學生膳食及寄宿學校的標準，以杜絕安全風險。此外，舍監是否等同監護人、同時照顧幾多學生，都需要研究討論。

他提及，現時良心經營者或自覺跟從現有標準，但缺乏政府規管，難保出現意外。他建議政府盡快就寄宿服務規管，「愈快愈好」，這樣對經營者也較公道和透明。

《香港01》正向教育局查詢是否有規例監管寄宿中心及寄宿家庭服務，未來會否考慮就此制定指引等，正候回覆。

選委界立法會議員尚海龍認為，本港寄宿家庭服務尚未成熟，相比之下，英國等地有完善法例和經驗處理。（資料圖片）

選委界立法會議員尚海龍表示，現時人才子女對寄宿服務的需求不大，但仍有家長因「生意走唔開」，而需要讓子女寄宿。他認為，現時本港寄宿家庭服務尚未成熟，相比之下，英國等地有完善法例和經驗處理，在情緒管理、學習輔導等方面有全面照顧。他指，香港雖未有條件大規模地推進中小學生寄宿，但政府應開始關注、研究這些新出現的問題。