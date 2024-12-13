留學香港｜寄宿中心每周向家長發成長報告　名校插班特訓收8萬

政府近年積極推廣「留學香港」品牌，望吸納海內外學生來港讀大學，同一時間，不少內地人才子女來港報讀中學，但他們的父母未必時常在港。有機構乘此趨勢開辦寄宿中心，月費約1.3萬元，除了照顧他們的起居飲食，更聘請老師教授廣東話，又有「成長導師」跟進學習進度，每一至兩星期撰寫報告給家長。



不少人才子女來港都寄望入讀名校，中心又提供為期3個月的「名校保錄班」，費用逾8萬元，聘請退休老師教操卷和面試，學生需有一定基礎才能報讀，聲稱入讀名校的成功率達7成。



位於佐敦的寄宿中心「青舍」於今年9月起營運，專為內地新來港中學生而設。（黃浩謙攝）

位於佐敦的寄宿中心「青舍」於今年9月開始營運，專為內地新來港中學生而設，現時有約40名宿生，部份已在學，部份則準備考插班試。

寄宿服務月費約1.3萬，四人一房，一層飯堂、一層共用空間，可以做功課、玩桌上遊戲，另外有房間供學生補習上堂。創辦人林偉文說，希望將宿舍營造「家的感覺」，周末亦不時安排課外活動，尤其是來自較遠省份的學生不會回家休假，讓他們有「study-life balance（學習生活平衡）」。

周末廣東話堂助適應語境 提供補習配對

除了包辦基本的起居飲食，中心亦提供學習支援。宿生逢周末都會上一節廣東話堂，以更快掌握香港的語境。林偉文指，宿生大多就讀本地中學而非國際學校，適應學習有一定障礙，有些學生更來自廣東以外，遍及福建、寧夏，「他們沒接觸過廣東話，是很大挑戰」。至於不同科目的學習需要，寄宿中心沒主動提供補習課堂，但會協助配對老師。

林偉文表示，中心重視宿生的身心靈健康，有需要時可轉介社工協助。（黃浩謙攝）

成長導師撰家長報告 設應用程式通知學生返宿舍

讀書之餘，身為人父的林偉文表示，亦重視宿生的身心靈健康，「始終離鄉別井，面對一個陌生的居住環境」，因此學生有需要時，就會轉介社工協助。他舉例，有學生不適應學業、語言環境，交友亦可能遇挫折。他指，讀名校的學生尤其大壓力，即使本身數理較強，但因為來港後以全英學習，加上廣東話環境，語文科成了弱項。

他提及，中心更有兩個成長導師，每一至兩星期撰寫成長報告給家長。他們會查閱宿生的手冊，以了解他們的學習情況，例如有否交齊功課等。此外，中心亦開設應用程式，與家長保持聯繫，並內存學生進度表。林表示，程式將增設進出中心的記錄，實時鈴聲提示家長，以及為子女選擇餐點、作課外活動繳款等。

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名校保錄班收達標學生 退休老師教面試操卷

不少人才計劃來港家長，對本港名校有一份嚮往，在名校入學簡介會不乏他們的身影。林偉文指，中心也有提供「名校保錄班」，課程共96小時、為期約3個月，費用8萬多元。

不過，這保錄班並非人人能讀，學生須先考一個入學試，達標方能報讀。林偉文說，不能單憑內地成績、「三好學生」標準收生，「我哋試過有三好學生，即成績好、品德好等，但英文成績出嚟只有個位數，佢都想報band one。」目前為止只有不足十人達到保錄班要求，不達標大多是因為英文能力。

中心設有兩個成長導師，每一至兩星期撰寫成長報告給家長。（黃浩謙攝）

他解釋，課程目的是針對有一定基礎的學生，讓他們熟悉香港的考試模式。內容主要集中於中英數，包括操練模擬卷、面試技巧，由退休Band 1學校老師或大學畢業生教授，「他們（退休老師）很喜歡帶大陸學生，比較乖」。他表示，至今成功入讀名校率達7成，如不成功，則退回大部分款項。

林續道，今學年傳統名校的插班競爭激烈，估計是因高才通子女湧港，有學校甚至收近千份插班申請。他又指，中四正值選科，一般有較多插班空位。