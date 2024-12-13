留學香港｜佐敦單幢住宅變寄宿中心　吸人才子女雙非　月費1.35萬

政府近年打造香港成為「留學品牌」，吸引外地生來港讀書，除了宿位需求增加，更帶動寄宿服務。有機構留意到專才湧港，帶同大批子女入學，不過，部份父母跨國工作，甚至中港兩邊走，無暇照顧子女，回流香港的雙非學生，亦面對相同問題，於是投資近千萬成立寄宿中心，租用及翻新佐敦一幢住宅大廈。



中心今年9月開業，首推一半宿位已爆滿，每月收費1.35萬元，包伙食、住宿及照顧服務。負責人表示，期望中心兩至三年內回本，計劃最快明年於港島「插旗」開多一間，目標未來各區有一間。



「青舍」位於佐敦上海街18號，樓高23層，可提供80個宿位。（黃浩謙攝）

提供80宿位 一半宿位已滿 50人輪候

升學寄宿中心「青舍」位於佐敦上海街18號，於今年9月開業。中心樓高23層，一至三樓為悠閒及公共空間，其餘20層為宿舍，可提供80個宿位。每層一梯4伙，單位329呎，包一廚一廁，連露台。

青舍升學總顧問林偉文表示，機構租用的是住宅大廈，最快明年3月全面接管，目前暫提供40個宿位，早已全數出租，輪候冊上有50位學生，若他們成功來港插班，將供不應求。

政府於2022年引入「高才通」計劃，又放寬多項人才計劃簽證申請，兩年間已超過十萬人抵港。他表示，中心服務對象主力是中學生，大多是高才通、優才計劃等內地人才子女，同時有回流香港讀書的雙非學生，少數為本地家庭子女，暫未有海外學生。

每層一梯4伙，單位329呎，包一廚一廁，連露台。（黃浩謙攝）

有高才家長任蘋果高層 經常跨國工幹 周末返港陪小朋友

林偉文表示，疫情有礙跨境生中港往來，已衍生對本港寄宿的需求，近年大批人才帶同子女來港，更是加大寄宿服務需求，不過本港九成半學校都沒有宿舍，於是看準時機成立寄宿中心。

林偉文指，部份人才要跨國工作，甚至中港兩邊走，無暇照顧子女，舉例有學生家長任職蘋果高層，經常到不同地方工作，「一陣飛中東，一陣飛新加坡，又可以飛番北京，好globalized嘅工作style（全球化模式）」。他指，對方認為香港教育不錯，且有方法解決住宿問題，於是安排小朋友來港就讀，周末返港陪伴。

林偉文表示，不少專才中港兩地走，甚至跨國工作，未有時間照顧小朋友。（黃浩謙攝）

月費1.35萬 冀兩至三年回本 計劃明年港島「插旗」

他認為，香港教育對內地人才及雙非家庭有吸引力，例如性價比高，小朋友可免費就讀公營中小學，日後有機會升讀本地排名高的大學；兩地飲食文化近，香港環境安全，生活易於適應。他指，內地讀書較香港競爭激烈，令不少雙非回流，「你會想面對1300萬個對手，定想面對5萬幾人嘅對手? 你當然希望競爭細啲。」

青舍目前每月收費13500元，包伙食、住宿、照顧及課餘活動等。若家長要求學科補習，中心指，可安排配對補習老師，提供學習場地。若有意插班入第一組別學校，亦會安排三個月特訓班，連住宿等索價8萬元。（見另稿）

他指，機構斥資近一千萬投資成立寄宿中心，包括整幢大廈租金、前期裝修、諮詢及宣傳費用等。他期望兩至三年內可回本，目前正物色合適的酒店或單幢住宅大廈，計劃最快明年於港島「插旗」開多一間，目標未來18區，區區也有一間。

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居於大灣區的雙非宿生，一般周末會返內地與家人團聚。（黃浩謙攝）

寄宿服務未受規管 支持政府立指引和發牌 助產業發展

隨著香港發展「留學品牌」，加上人才子女來港等，外地生來港讀書人數逐步增多，除了如青舍的寄宿服務中心，坊間亦不乏出現寄宿家庭。有律師表示，目前未有針對性法律規管寄宿中心，要視乎其營運規模和方式。（見另稿）

林偉文表示，現時只能靠業界自律，以其中心為例，雖然無須學校註冊，但原意花額外成本，會參照補習社牌照的處所規定，例如消防警鐘、防火門、照明系統等，均依足要求，確保宿生安全。他指，歡迎政府提供寄宿服務指引，以及制定發牌制度，「任何產業有指引時，都方便產業發展。」他認為，政府推動「留學品牌」，能帶動教育產業化，推動經濟發展，期望政府可協助配對學校和寄宿中心的服務，既滿足宿住宿需求，亦促進業界發展。