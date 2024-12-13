雙非生回流寄宿　稱內地升高中競爭大　港學習更輕鬆　升學出路廣

近年高才通子女湧港讀書，有機構應需求開辦寄宿中心，現約40名宿生居住。宿生之中有人才子女，但也有不少雙非學童。兩名來自佛山的中三男生，來港兩星期至個多月，正為插班備試。他們均表示來港讀書更易升學，相比內地升高中考試競爭，香港能「直升高中」，而且學習較為輕鬆、「開心啲」，日後應考文憑試後，可報讀兩地甚至外國大學。



（圖左起）歐峻源和龐力浩今年15歲，二人均在香港出生，父母是內地人，近月從佛山回流返港。（黃浩謙攝）

寄宿中心「青舍」主要為新來港就學的內地生，提供住宿、伙食、補習老師配對等。宿舍四人一房，除了上學中的學生，亦有準備插班的。

歐峻源表示，在港學習較開心輕鬆，每日可睡夠8小時。（黃浩謙攝）

香港能「直升高中」 冀以DSE成績考入內地大學

來自佛山的歐峻源10月來港，在「青舍」住了約一個月，為中三插班備試，目標是入讀band 2學校，申請了6至8間。他的父母在內地做生意，考慮到香港有升學優勢，能「直升高中」，考大學的競爭亦較小，因此回港讀書。

雖然未正式入學，但歐同學形容寄宿中心的學習更「開心輕鬆，不斷學新嘢」。他每日上午8點先打籃球一小時，再開始上課備試。在佛山已唸寄宿學校的他，認為兩地生活作息相差甚遠，以前上午6時半就要起床，平均睡7小時，現在可以睡夠8小時。

他表示，內地升高中和大學的競爭都很大，升高中要考的「中考」，起碼總分達650分才有機會讀高中。相反，他覺得香港考大學的出路較好，「壓力冇咁大」，希望將來能以文憑試成續，考入內地的大學。

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龐力浩有志於計算機方面課程，未來打算到國外讀研究生課程。（黃浩謙攝）

香港的大學更多選擇 計劃到國外讀研究生

同樣來自佛山、15歲的龐力浩，也正為中三插班備試。他指以前在內地讀寄宿學校，時間十分緊迫，來港後較放鬆，認為學習氛圍、師生交流都較好，除了學業，亦注重體育、心理等其他方面成長。

理科成績較好的龐同學，有志於計算機方面課程，他認為香港的工作和大學有更多選擇，未來亦打算到國外讀研究生課程。

至於在港學習困難，他指主要是語言方面，一來不懂說廣東話，二來英語有待提升，單詞量較少。

青舍創辦人林偉文表示，內地學習競爭激烈，令不少雙非回港讀書。（黃浩謙攝）

創辦人：內地升學需求能對應香港殺校危機

青舍創辦人林偉文表示，內地應考高中的學生人口今年創高峰，達1,400多萬，可見內地高中競爭十分大，「所以其實他們（雙非）有些都希望（來港讀書），有香港身份的，那我為什麼要留在大陸競爭？」

他認為，香港不少學校面臨殺校危機，應該讓有升學需求的內地生來港求學，「其實對香港而言是一個很好的政策。」