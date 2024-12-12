偽冒短訊｜附連結點擊未授權網址取個人資料 八達通呼籲市民留意
撰文：陳蓁誼
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八達通卡公司今日（12）呼籲市民及用戶提高警覺，需防範偽冒該公司發出的手機短訊，短訊內附超連結到未經授權網站，該網站更要求用戶輸入個人資料。金管局亦提醒，任何人士若曾向該短訊或網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應聯絡八達通卡公司，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。
八達通澄清，可疑SMS短訊及網站與公司無任何關係，而且公司使用#Octopus及#OctopusOTP作短訊發送人名稱。八達通公司強調，已停用「OCTOPUS」作發送人名稱，亦不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人或賬戶資料。
八達通又指，已將上述情況通知香港金融管理局，局方提醒大眾，如曾向該類型短訊或網站提供個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應致電2266 2222聯絡八達通公司並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心，電話號碼為18222。
▼可疑網站網域一覽：▼
https://hk[.]octopust[.]vip/gob
https://hk[.]octopes[.]cc/ph
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