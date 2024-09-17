八達通跨境支付｜進軍中韓泰後研擴展至日本　掃碼即可兌日圓付款

除了本地消費，研發新的商戶用收款，八達通近年積極拓展跨境支付，繼去年接通泰國PromptPay、今年初發行「全國通」進軍內地及八達通銀聯卡上月起已接通韓國ZeroPay的95個消費點後。八達通最新透露，正初步研究與日本當地支付網絡合作，發展兩地通用電子錢包，港人經八達通App掃描日本商戶所用的當地支付平台二維碼，便可即時將其香港八達通電子錢包內的港元餘額兌換日圓付款，模式大致或與PromptPay一樣。



新八達通收款機竟發出「喵」的叫聲，屏幕上出現一隻白色貓咪，相當可愛。（歐陽德浩攝）

八達通泰國PromptPay暑假日均支付額一個月飆五成

八達通去年接通泰國PromptPay，八達通營業及市務總監李玉兒稱，有關服務受遊泰市民歡迎，對比暑假前、即7月15日前後一個月數據，八達通PromptPay日均支付額在7月至8月旅遊旺季一個月內大增五成，每戶口月內累計消費平均800至900港元」。

此外，八達通銀聯卡上月起已接通韓國ZeroPay95個消費點，日本方面，李玉兒指，當地商戶較常用支付平台二維碼收款，八達通正初步探討與當地支付平台合作，將其系統接通八達通電子錢包，港人日後經八達通App掃描日本商戶所用的當地支付平台二維碼，便可即時將其香港八達通電子錢包內的港元餘額兌換日圓付款，模式或與PromptPay相似。

▼八達通．全國通資料▼



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八達通全國通上周推出正式 即售出數千張

此外，八達通在今年3月底推出的「八達通·全國通卡」，可在內地336個城市乘坐交通工具，首創版共4萬多張推出不久，便立即被搶購一空。楊美珍透露，已在上周推出正式版，在沒有任何宣傳下售出數千張，即目前合共售出逾5萬張，八達通已準備充足存貨，歡迎市民到港鐵站購買。

若比較初創版及正式版的「八達通·全國通卡」，可發現兩者的卡面圖案有着明顯差別，正式版印有八達通的經典圖案，以及右下角印有內地交通聯合的標誌。不過八達通強調兩者在功能上沒有分別。

八達通行政總裁應天麒表示，全國通卡用戶最常北上搭車的城市為深圳、廣州、北京、上海及杭州，分別佔75%、9%、5%、4%及1%，甚至遠至黑龍江哈爾濱、海南三亞及新疆，亦有港人使用全國通卡搭車的記錄。