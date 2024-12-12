漢鼎書院｜創校校監：辦學團體欠債逾1億 「誰想讓我們破產很易」

香港仔私立學校漢鼎書院遭大批家長投訴違約，拖欠建校債券退款餘額，至今有逾50位家長向議員求助，涉款超過3000萬元。創校校監徐莉今（12日）承認辦學團體欠債逾1 億元。坦言「誰想讓我們破產還是很容易的，因為我們欠債太多。」

她表示正與投資機構洽談。校方亦會開源節流，包括募集資金、招生、關閉基金會辦公室等，若未能及時取得額外資金，最快會在下星期退租辦公室。

校方基金會下午向債權人發信，為未償還債券致歉，又稱「有⼈向傳媒爆料」，為⼤家帶來「更多困擾和不安」。基金會稱不會避問題，又強調學校的營運⼯作正平穩有序地進⾏，教學活動繼續開展。



漢鼎書院創校校監徐莉承認辦學團體有欠債，涉及逾1 億元。(梁鵬威攝)

漢鼎書院創校校監徐莉今早(12日)在學校外見傳媒，承認其母公司「益利樂生教育基金有限公司」至今欠債逾一億，當中涉及多個債權人，「誰要是想讓我們破產還是很容易的，因為我們欠債太多了，任何債權人都有這種可能。」

徐莉昨日向傳媒表示，希望家長給予5年寬限期，相信5年內有能力解決所有欠債問題。惟翻查其財務報表，至2022年，該辦學團體虧損額達近2億。

徐莉解釋，辦學團體由於招生不足，又於2022年遭人誹謗，導致有基金會暫停1000萬資助，令學校營運情況更加嚴峻。

私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

徐莉：不會放棄營運學校 最快下周退租辦公室

徐莉指，她絕不會放棄營運學校。學校若未能及時取得額外資金，最快於下星期退租辦公室，她亦正與一些投資及捐贈單位接洽，不久前正收到100萬捐款。惟她沒有回應現時與多少單位接洽、投資額有多少。

問及有家長報警及投訴時，她指「我們跟所有家長都有聯繫，但我不知道當中誰在投訴。」她重申，學校於本月9號已跟所有被拖欠債券款項的家長開會，並透過電郵及微信向他們交代學校財政狀況，認為大部分人都支持學校繼續營運。記者又問及會如何說服其餘家長同意「延期5年後償還」，她指「不是我有甚麼對策，我們表示願意承擔的態度，主導權是在債權人身上。」

漢鼎書院學生今日(12日)如常上課。(梁鵬威攝)

基金會下午發信 為未償還債券致歉

校方基金會下午向債權人發信，為未償還債券致歉，又稱「媒體的報導讓您擔憂，我們對此深感愧疚」。

基金會在本周一（9⽇）召開了到期建校債券持有⼈會議，商榷延期償還⽅案並徵求相關家⾧的書⾯答覆。基金會指，「會後有⼈向傳媒爆料」，「無疑給⼤家帶來了更多困擾和不安」。基金會強調，⽬前學校正平穩有序地營運，教育活動「井然有序」開展。

基金會又指，會秉持著 「不回避問題、不逃避責任」的原則，保障每⼀位持份者的權益，又請求債權人寬容和諒解，承諾會定期向債權人通報學校的運營情況和還款進度，又期望能與債權人攜⼿共克時艱。

基金會信件全文



尊敬的債權⼈：

您好！⾸先，請允許我們再次為基⾦會未償還債券⼀事向您致以最誠摯的歉意。媒體的報導讓您擔憂，我們對此深感愧疚。



2024 年12 ⽉9 ⽇我們召開了到期建校債券持有⼈即部份離校學⽣家⾧會議，開會交流債務重組進展，商榷延期償還⽅案並徵求相關家⾧的書⾯答覆。然⽽，會後有⼈向傳媒爆料了當前的情況，這無疑給⼤家帶來了更多困擾和不安，我們理解您的⼼情，也深知這樣的情況並⾮我們所期望看到的。



如今，學校正處在社會各界⽬光的聚焦之下。學校的每⼀步發展、每⼀個動態都備受關注。⼤家對學校的未來寄予了深厚的期望，因為這裡承載著無數的夢想與希望。



基⾦會始終堅定不移地秉持著 「不回避問題、不逃避責任」的原則。我們深知，保障每⼀位持份者的權益是我們義不容辭的責任。



⽬前，學校的各項運營⼯作都在平穩有序地進⾏著。我們擁有⼀⽀專業且穩定的教師團隊，他們始終堅守崗位，以飽滿的熱情和⾼度的責任感投⼊到教育教學⼯作中。學校的教育教學活動井然有序開展，學⽣們在良好的學習氛圍中茁壯成⾧。



在此，我們誠懇地請求您給予我們⼀些寬容和諒解。我們深知，您的⽀持是我們前進的動⼒。在這個充滿挑戰的時刻，我們期待能與您攜⼿共克時艱。我們相信，只要我們⿑⼼協⼒，就⼀定能夠克服眼前的困難，迎來更加美好的未來。



為了讓您更加放⼼，我們在此鄭重承諾：為了確保您的權益得到充分保障，我們也會定期向您通報學校的運營情況和還款進度，讓您隨時瞭解我們的⼯作進展。



再次感謝您的理解與⽀持！願我們攜⼿共進，共創美好未來！



如有任何查詢，請撥打熱線/連繫電話：3998 6300



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建校事務處

