漢鼎書院｜大律師指發債所得非用於建校或涉欺詐　入稟清盤致雙輸

漢鼎書院現債務危機，有家長投訴子女退學後未能取回60萬元債券退款，校方近兩年的虧損金額更達2億元。有大律師指出，如有證據顯示辦學團體透過建校債券所得的金額，並非用於興建學校設施，事件有可能涉及欺詐；今年4月辦學團體已被要求停發債券，如海關發現他們仍然發放債券，亦有可能觸犯《商品説明條例》。

現階段家長如想盡快取回款項，唯一辦法是入稟清盤，但將導致學校停運，或有可能導致「雙輸」局面，建議家長謹慎判斷。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

大律師陸偉雄指，如警方找到證據，顯示辦學團體透過建校債券所得的金額並非用於興建學校設施，則有可能涉及欺詐成份。他又指，教育局於今年4月已要求辦學團體停發債券，如海關發現他們之後仍然發放債券，亦有可能觸犯《商品説明條例》。

陸偉雄表示，如果辦學團體未能在合約所列明的還款日期還清款項，即屬違約，家長可循民事訴訟控告對方。惟他認為，該辦學團體現已面對財政困難，即使家長贏得訴訟，對方也未必有能力馬上償還債項。陸偉雄續指，如家長想儘快取回款項，唯一辦法是入稟清盤，但將導致學校停運，或有可能導致「雙輸」局面，建議家長謹慎判斷。

另外，香港律師會前會長熊運信今日（12日）接受電台節目電話訪問時表示，債券作為債務合約，從法律上，合約理應寫明發債的付款細則，投資者亦有取回債項的權利。他指，除非該合約列明發債者只會在特定條件下還款，否則即使合約沒有明確列明還款日期，發債者依舊有退款責任，投資者亦有權利要求發債方還清債價，以及派發債息。

熊運信續指，投資者如要求發債方還款，經一段合理時間後，發債方缺乏任何合理回應，投資者有權入稟法院追討債項。他補充，合理時間的定義由法庭決定，但投資者應先向發債者作出要求還款，才算入曾作出索償行為。

有家長因害怕學校清盤未能還款，而選擇不入稟法院。熊運信提醒，一旦法庭強制對學校進行清盤，過程有委任清盤人蒐集校方資產明細，清盤過程變現的款項會派發予優先債權人，其後才是一般債權人，他指「通常還債都係還畀銀行先，咁所以未必輪到家長（獲得債款）」，又指清盤確實會令家長有取款困難，「𠵱家咪兩難之中選一，繼續等學校還好啲，定係直接行動」。

律師會前會長熊運信表示，債券作為債務合約，即使合約沒有明確列明還款日期，投資者亦有權利要求發債方還清債價以及派發債息。

民建聯立法會議員梁熙在接受另一電台的電話訪問時表示，過去一年半來，他已接獲50名家長求助，大部份是退校後申請退款。他指，校方曾提出每月還款10,000元，惟至今仍未履行承諾。他又指，教育局早前禁止校方售賣債券，校方改為要求強制學生捐款，相信已經令不少有意入讀的家長卻步。有部份未能取回退款的家長除了報警，亦有人選擇向海關求助，檢控校方違反《商品說明條例》。他提醒，該條例的受理期限為犯罪日期起計的3年之內，如果超過此期限，海關不會受理。

立法會議員梁熙提醒，如有家長需要向海關求助，《商品說明條例》的受理期限為犯罪日期起計的3年之內，如果超過此期限，海關不會受理。（黃浩謙攝）

事主丈夫李先生表示，將自費組織集體訴訟。（盧翊銘攝）

同一節目接受訪問的教聯會立法會議員鄧飛指，學校與上市公司有異，難以要求校方提供詳細財務報表。他認為，學校的角色不應該太過複雜，「開學校又唔係商業公司，又冇財務部門處理啲錢」，指學校應以教學為主，如學校提供債券供人購買，家長應了解自己有雙重角色，除了家長身份外，亦是投資者，理應預先做好風險評估。

立法會議員鄧飛表示，如學校提供債券供人購買，家長應了解自己有雙重角色，除了家長身份外，亦是投資者，理應預先做好風險評估。