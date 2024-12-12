國泰航空、HK Express航班量下月起回復疫前水平　機師數「超標」

國泰航空今日（12日）表示即將完成長達兩年重建之旅，國泰及旗下香港快運的航班數量將於下月起達至疫情前的100%，而兩間航空公司的客運航點預計會在明年內突破100大關。

人手方面，國泰指，今年初曾表示國泰及快運合共需要3,400名機師，國泰確認，集團已超越招聘目標，兩家航空公司目前合共擁有超過3,400名機師，而機師離職率現時亦維持在歷來最低水平，今年迄今離職率低於3%。



國泰航空12月12日表示即將完成長達兩年重建之旅，國泰及旗下香港快運的航班數量將於下月起達至疫情前的100%。（資料圖片/黃浩謙攝）

國泰航空和香港快運客運航點料明年內破100大關

國泰指，即將完成長達兩年的重建之旅，國泰航空和香港快運的航班數量將於2025 年1 月起達至疫情前的100%，兩間航空公司的客運航點預計會在明年內突破100大關。

國泰指，在今年招募和培訓了約7,000名新員工，國泰集團的員工總數目前已超越3萬人，當中今年招募了近5000位機艙服務員，入職人數較去年超逾三倍，而為滿足營運需要，將於明年持續積極招聘和培訓人手。

今年機師離職率低於3%

今年初，國泰曾表示國泰航空和香港快運合共需要3,400 名機師。國泰今指集團已超越招聘目標，兩家航空公司目前合共擁有超過3,400 名機師，而機師離職率現時亦維持在歷來最低水平，今年迄今的離職率低於3%，情況令人鼓舞。