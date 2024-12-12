美團KeeTa聘無人機地勤　月薪$1.8萬科學園上班　有從軍經驗優先

施政報告2024提出發展低空經濟，預計首階段項目以空中監測和無人機載貨為主。美團旗下外賣平台KeeTa疑率先在沙田科學園試行無人機外賣，有人力公司今日（12日）在求職網站刊登廣告，為KeeTa聘請無人機地勤，月薪為1.5萬至1.8萬港元，工作地點為科學園。

招聘廣告顯示職位需要負責無人機飛行的地面工作，亦要管理無人機電池及其他設備等。雖然學歷需求最低為中三，不過求職者要懂得基礎機械硬件操作，若擁有從軍經驗或無人機工作經驗更會優先考慮。



發展低空經濟工作組料首階段項目包括無人機載貨

政府早前成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長黃偉綸擔任組長。他在10月中曾表示，將與業界及夥伴機構合作，推行低空經濟試點項目，預計首階段項目以空中監測和無人機載貨為主，地點包括科學園、數碼港、離島和北部都會區等，今年底接受申請。

美團無人機公共事務負責人閆琰於上月曾向《香港01》表示，非常關注港府發展低空經濟的政策，已與數碼港及科學園開展討論，期望盡快在當地推展無人機外賣。

無人機地勤職責包括管理無人機電池

直至今日，有人力公司代美團旗下的外賣平台KeeTa，在求職網站發出招聘廣告，職位為「KeeTa無人機地勤」，並歸類為「中級階層」，月薪為1.5萬至1.8萬港元，每周工作5至7日，需輪班工作，目前共有兩個空缺，而工作地點正是美團計劃合作的科學園。

據廣告的介紹指，無人機地勤的職責包括︰維持商圈的秩序及現場營運安全；負責無人機飛行的地面工作；管理無人機電池及其他設備；配合處理營運相關的特殊情況，以及完成上司的臨時性任務。

至於技能方面，該職位的教育程度只要求中三，但需要操廣東話、普通話及英語，並能使用一般的電腦及手機軟件，例如Microsoft Word等。此外，求職者亦要懂得基礎的機械硬件操作，若擁有從軍經驗或無人機工作經驗優先考慮。