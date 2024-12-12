大熊貓安安可可用原名　命名比賽花$70萬　包刊登廣告、送陀飛輪

中央贈送香港的大熊貓安安及可可經命名比賽後沿用原名，文化體育及旅遊局今日（12日）表示，委託海洋公園協籌比賽的費用為70萬元，費用包括建立比賽的專題網頁、各項宣傳活動及人手支援，例如在港鐵站及網上平台刊登廣告、核實參賽者資格等。當局又提到，比賽評審團的成員為義務擔任，並感謝他們付出時間和精神揀選得獎作品。翻查資料，以相當於冠軍的最佳作品獎為例，得主可獲獎品的價值合共為47,320元，其中大熊貓萬希泉陀飛輪腕錶只佔36,800元。



▼2024年12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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文體旅局︰共收到逾2.26萬份命名建議 感謝評審團成員義務擔任

隨着大熊貓盈盈誕下香港首對港產BB，安安及可可從四川抵港，社會逐漸掀起大熊貓熱潮。早前文體旅局舉辦大熊貓命名比賽，最終決定安安及可可沿用原名，當時新上任的局長羅淑佩稱，如果沒有比賽，也不知道絕大部分人覺得原名較好。

文體旅局表示，對命名比賽反應熱烈感到高興，一共收到逾22,600份命名建議，反映市民對牠們的熱愛。當局並感謝義務擔任比賽評審團的成員，付出時間和精神揀選得獎作品。

▼2024年12月7日 大熊貓亮相儀式▼



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比賽費用70萬元包括建立網頁及刊登廣告

文體旅局又指，委託海洋公園協籌比賽的費用為70萬元，包括建立比賽的專題網頁，以展示大熊貓的照片和影片，以及接受網上提交命名建議。

除了專題網頁外，費用包括各項宣傳活動，例如在港鐵站及網上平台刊登廣告；亦涉及到人手支援，例如核實參賽者資格、分析名字描述及處理查詢等。

▼安安、可可成長照片▼



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冠軍得主獲陀飛輪腕錶 一籃子獎品合共價值4.7萬元

而得獎者所獲的獎品費用，同樣包括在內。翻查資料，若以相當於冠軍的最佳作品獎為例，得獎者可獲海洋公園大熊貓萬希泉陀飛輪腕錶、大熊貓紀念品及購物禮券、海洋公園成人全年會籍4個及餐飲禮券，合共價值為47,320元。當中的陀飛輪腕錶佔36,800元。