大熊貓安安可可｜龐建貽指分流參觀助打卡 冀龍鳳胎農曆年前亮相
撰文：陳蓁誼
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大熊貓安安可可日前（8日）正式亮相海洋公園，由於公眾反應熱烈，園方實施分流管制。每15分鐘向訪客派飛入館、每人可入場10分鐘參觀。海洋公園主席龐建貽今日（10日）表示，周日有數千人排隊參觀熊貓，考慮到展館容量問題，認為分流過程屬流暢並符合園方預期。
龐建貽今早接受電台訪問表示，海洋公園上周末兩日十分熱鬧，大熊貓安安可可正式與公眾見面，有數千名粉絲排隊探訪，園方期間實施分流措施，龐表示有關安排令流程順暢並合符園方預期，目的主要是避免展館內人數過多，方便遊客順利與安安可可打卡。
龐建貽解釋，展館容納量不能容許多人進場，將入場時間定為10分鐘、有參考其他熊貓館的措施。至於遊客方面，他指入園的旅客以本地客佔最多，其次分別是來自內地和東南亞的訪客。由於安安、可可來港後已很快適應，較護理團隊預料的12月中後期的露面時間更早，龐建貽稱「呢個時間啱啱剛好」，期望12月以及新年有更多人入園參觀。
園方亦安排每日指定時段直播安安、可可實況，龐建貽稱直播非常成功，近一兩日的直播均受觀眾歡迎。他指，設立直播的初衷為讓關心大熊貓的觀眾可在不同場合目睹大熊貓的生活實況。
至於大熊貓龍鳳胎，龐透露家姐及細佬狀態良好，家姐繼續「暴風式成長」，體重約6公斤，而細佬的體重已超越家姐，最近亦開始長牙，龐建貽表示會爭取讓家姐、細佬農曆新年時正式亮相；此外，園方亦會善用大熊貓，設各類IP產品。
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