大熊貓安安可可｜優異命名曝光　男叫安哥、如寶　女叫可兒、如珠

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可命名比賽結果今日(7日)揭盅,兩隻大熊貓「新名字」最終沿用來港前原名安安和可可,除了這個被評審選為最佳作品的作品。另有8組優異作品。當中,不少名字離不開「安」字與「可」字,雄性安安有人建議叫安哥、安康、安兒。至於雌性可可,8組優異作品有3組叫牠做可兒。兩隻大熊貓,來港前其實有其他別名,包括林安安及甜可,而其中一組優異作品,正正建議牠們叫林安安與甜可可,8組優異作品一文看清。



▼12月7日 大熊貓亮相儀式▼



+ 12

中央贈港大熊貓9月26日抵港,並於10月25日完成檢疫隔離,文體旅局聯同海洋公園為安安及可可舉辦徵名比賽和繪畫比,當中海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品,形容市民對兩項比賽反應十分熱烈,而上述兩項比賽結果在今日 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

▼12月7日大熊貓亮相儀式後李家超等主禮嘉賓進館探望大熊貓▼



+ 22

安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」,食足近半小時。(梁鵬威攝)

最佳作品,即命名建議為安安、可可的市民,獲價值36,800元的海洋公園大熊貓萬希泉陀飛輪腕錶、價值5520元的海洋公園成人全年會籍4個、3000元的大熊貓紀念品及購物禮券及2000元的海洋公園餐飲禮券,總值超過47,000元。

▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



+ 3

至於8組優異作品的得獎者,分別獲海洋公園成人全年會籍2個、價值1000元的大熊貓紀念品及購物禮券及價值1000元的海洋公園餐飲禮券。

大熊貓命名比賽優異作品一覽:

.雄性大熊貓建議名字/雌性大熊貓建議名字

.如寶 (Ru Bao)/如珠 (Ru Zhu)

.林安安 (Lin An An)/甜可可 (Tian Ke Ke)

.安哥 (An Ge)/可兒 (Ke Er)

.安康 (An Kang)/可兒 (Ke Er)

.安兒 (An Er)/可兒 (Ke Er)

.迎喜 (Ying Xi)/迎樂 (Ying Le)

.源源 (Yuan Yuan)/思思 (Si Si)

.吉吉 (Ji Ji)/利利 (Li Li)



▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



+ 8

▼大熊貓「安安」百態▼



+ 6

▼大熊貓「可可」百態▼



+ 6

▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



+ 14

▼安安、可可成長照片▼



+ 6

▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



+ 24

▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼