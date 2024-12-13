社區牙科計劃不包鑲牙　議員憂削資助　衞生署稱只為必要個案鑲牙

衞生署明年第二季將推出「社區牙科支援計劃」，與非政府組織合作，為長者及弱勢社群提供牙科服務，到2026年接替關愛基金資助的長者私營牙科服務。在今日（13日）立法會衞生事務委員會上，有議員關注屆時少了鑲假牙服務，變相削減資助。



醫衞局常任秘書長陳松青回應，會商討為必要個案鑲牙，但強調服務並非必然，「不是現在長者一來，無牙就鑲牙的概念」，又指過往計劃下長者剝牙比例高，與衞生署推廣保存牙齒的目標有異，將更着重預防性護理。



5月16日，市民晚上到荃灣牙科診所，輪候籌號。近年牙醫人手不足，派籌數目減少，市民需長時間排隊輪候。衞生署於6月起調整派籌安排，9間街症診所的初步登記時間，由凌晨改為前一天晚上8時。（資料圖片/梁鵬威攝）

現時由關愛基金資助的長者私營牙科服務，包括鑲牙等服務，惟到2026年屆滿時，將由明年推出的「社區牙科支援計劃」接替，新計劃不包括鑲牙。

九龍中議員楊永杰。（資料圖片/黃浩謙攝）

立法會衞生事務委員會今（13日）討論社區牙科支援計劃，九龍中議員楊永杰關注新計劃不包括鑲牙服務，變相削減資助，「我自己是非常憂慮，因過去很多長者，關愛基金牙科資助項目可做鑲牙各方面項目，對長者而言，變相減低對他們的支持。」

醫衞局常任秘書長陳松青。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫衞局常任秘書長陳松青回應，目前鑲牙服務需求減少，過去10年長者口腔健康改善，缺齒的比例下降。他又指，過往關愛基金牙科資助計劃下，每宗個案投放資源平均15,000元，相較很多外展、院舍長者牙科護理計劃多十幾倍。

他表示，不排除日後仍為必要個案鑲假牙，但強調不是必然選項，「不是現在長者一來，無牙就鑲牙的概念」，又認為長者剝牙比例高，與衞生署推廣保存牙齒的目標有異。他重申，會與合作機構探討，繼續為有需要長者鑲假牙，同時着重預防性護理，不論洗牙、補牙，令牙患減少。

此外，衞生署計劃開設一個顧問醫生首長級常額職位，加強社區口腔健康護理建議，多名議員反對。陳松青指，目前牙科體系人手非常有限，認為未來要持續改善牙科服務，有必要開設新職位。他稱在牙科服務轉移下，將有6個顧問職位被削減，增聘只是調配人手。