工展會2024｜14大優惠推介！$1鮑魚/靈芝福袋+3類人門票免費入場

工展會2024｜買年貨必去的工展會將於12月14日盛大開鑼，共有11大主題展區，包括以全新面貌推出的「 Chill 飲 Chill 食」和「美食廣場」區，有數十個美食攤檔，讓市民可以一邊購物，一邊品嘗美食美酒。本文為大家整理工展會2024入場攻略，一文睇清日期時間、交通地址、門票，有3類人更可免費入場！另外，亦會為大家介紹5大優惠！即看下文啦！



工展會2024將於12月14日開鑼。圖為往年工展會盛況。（資料圖片）

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維園工展會2024｜日期

2024年12月14日至2025年1月6日，一連24日舉行。

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維園工展會2024｜時間

2024年12月14日至22日：11:00 - 21:00

2024年12月23日至31日：11:00 - 22:00

2025年1月1日至5日：11:00 - 21:00

2025年1月6日：11:00 - 20:00



註：展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。



維園工展會2024｜門票優惠抵至$5 + 購票方法

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正價門票：$10

早鳥優惠門票：$8（2024年12月14日前購票）

01空間優惠門票：$5



無論是$10正價門票，還是12月14日前訂購的$8早鳥優惠門票，大家即日起可以在01空間工展會優惠門票預先購票，使用「01積分」更可享門票扣減優惠，以至抵優惠價$5購買工展會門票！

維園工展會2024｜3類人免費 ＋ 一時段免費入場

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場；由晚上7時起，所有人士免費進場，展覽會最後1天（1月6日）除外。

維園工展會2024｜地址 + 地鐵出口

工展會2024將於銅鑼灣維多利亞公園舉行。搭港鐵前往的市民可於銅鑼灣站E出口，或天后站A2出口，步行約5分鐘即達。

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維園工展會2024｜11大主題區

維園工展會共有11大主題展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、「Chill飲Chill食」區、美食廣場等。

此外，在每日分別中午12時、下午 2時、5時及晚上7時，更會於「Chill飲Chill食」區內向入場市民送贈120份「Kiri 法式粒粒芝士」，以及每日下午6時免費派發20杯美酒。

香港工展會@facebook

展會現場聚集900個攤位，滙聚逾千個品牌產品，還有數十個美食攤檔，讓市民入場購物之餘，同時品嚐本地及環球特色美食及美酒。現場還有更多震撼優惠，以及連串精彩表演及有獎遊戲節目。

工展會亦會舉行「工展小姐選舉」，持票入場人士可於2024年12月14日至2025年1月4日晚上9時期間，在工展會會場投選心目中的工展小姐。除了會選出冠、亞、季軍三位工展小姐外，更會設「最合眼緣獎」、「最具魅力獎」、「最佳口才獎」及「最具才藝獎」。

維園工展會2024｜現場購物優惠活動

多個「1 折」及「1 元」起優惠

大會分時段推出500款低至「1 折」及「1 元」的「破底價」，例如1元鮑魚、1元和牛、1元靈芝福袋等，另外優惠活動包括：

+ 1

【1】廠商會 90 周年限量福袋｜福袋優惠低於5折

推廣期：2024年12月14日起

【2】開鑼狂賞周｜產品優惠低於2.5折

推廣期：2024年12月14日至21日

【3】快樂購物度聖誕｜產品優惠低於5折

推廣期：2024年12月22日至29日

【4】閉幕優惠大激賞｜產品優惠低於5折

推廣期：2024年12月30日至2025年1月6日



維園工展會2024｜電子消費抽獎

入場人士以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張同日收據），即可到抽獎站參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張同日收據），則可獲得2次抽獎機會！買得越多、中獎機會越大！

維園工展會2024｜銀髮消費優惠

持有長者咭人士入場，可獲部分貨品的額外5%優惠。

維園工展會2024｜廠商會90周年免費福袋

適逢廠商會成立90周年，今屆工展會購物節將派發福袋！銅鑼灣糖街及天后興發街入口每日首90名入場人士都可獲得價值HK$500的「廠商會90周年免費福袋」！另外，每日首 1,000名現場購票入場者可獲精美禮品乙份。

維園工展會2024｜廠商會90周年郵輪賞

市民只要於12月14日至28日在香港工展會Facebook及 Instagram「送上祝福」的帖子上留言祝賀廠商會90歲生日，大會將在1月1日選出最具創意的祝福語，9名得獎者可獲得 Oceania Regatta七天豪華郵輪雙人套票（新加坡上落船；價值HK$53,000），同時亦會選出8名優異獎，得獎者可各自獲得食神韜滔盤滿缽滿盆菜（6-8人份；價值HK$2,388）。

維園工展會2024｜廠商會90周年齊慶賀

只要香港身份證上姓名及身份證號碼（包括括號)）有以下任何 4 個字母或數字—「C」、「M」、「A」、「9」、「0」，由12月14至16日即可上工展會網站參加活動，首1,000 名登記並符合資格者,即送神秘禮品包價值HK$130 。

維園工展會2024｜廠商會90周年拍拍賞

為慶祝廠商會踏入90周年，會場將推出「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲，只要追蹤工展會的社交平台、分享相片並標註「@hkbpe」及標籤「#CelebratingCMA90」，即可參加「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲。拍中9秒即可獲得大獎；而拍中08:50-08:99或09:01-50亦有「幸運獎」。

維園工展會2024｜工展會App幸運大抽奬

於7月24日至8月4日期間，下載工展會App並成為會員即可參加「幸運大激賞及終極鉅賞」大抽奬，有機會贏取家電及床品等豐富獎品！首1,000名新登記會員，更可以免費入場！

維園工展會2024｜投票贏巨獎

入場人士只需填妥《消費指南》內的「投票贏巨獎」抽獎券，即可參加抽獎贏取最高價值HK$75,000獎品。

維園工展會2024優惠推介｜1. 安記福袋半價

安記推出超筍超值限時優惠，稱比安記門市和網店更平！例如有$298的鮑魚福袋，原價為$596，福袋內有溏心珍品鮑魚、金牌厚花菇、安記鴛鴦腸皇、元貝 XO 醬（鮑魚味）、安記頂級鮑魚麵和6個溏心珍品鮑魚。

安記

攤位編號：2B48-57



維園工展會2024優惠推介｜2. 雪糕兌換券

Goldthon金茦這個老牌也有加入今年的工展會，凡購買4杯指定杯裝雪糕，即可獲得1張免費雪糕球兌換券，換句話說就是買4送1！Goldthon金茦最岀名食品就是榴連，榴連味雪糕就必有的了！如果不是榴連控，雪糕也有其他口味，例如芒果味、朱古力味等。

Goldthon金茦

攤位編號：3A01-02



維園工展會2024優惠推介｜3. 南北行藥材店$30現金券

年尾啦！是時候買些山珍海味或藥材放在家中，準備迎接過年或煲補品補補身。大家只要在南北行的攤擋買滿500蚊，即獲$30現金券！

南北行

攤位編號：1B48-55



維園工展會2024優惠推介｜4. Owell濾水龍頭$300優惠券

除了吃，工展會也有家居用品的攤位，例如銷售濾水龍頭的韓國品牌Owell，凡購買Owell的智能廁板或濾水機，即獲$300優惠券！

Owell

攤位編號：5B43-48



維園工展會2024優惠推介｜5. $59四件英國品牌碗碟

家居用品系列也有英國品牌ROYAL DOULTON的碗碟，$59就買到2隻碗和2隻碟，4件碗碟也不同顏色！

ROYAL DOULTON

攤位編號：6B25-30



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