工展會2024｜12.14開鑼逾900攤位　激賞1元及1折產品　一文看優惠

由中華廠商聯合會主辦的第58屆工展會將於12月14日至明年1月6日， 一連24天在銅鑼灣維園舉行。今年設有11個大主題展區，包括全新推出的「 Chill 飲 Chill 食」和「美食廣場」區。

開幕日當天大會向首180名入場人士安排免費入場及派發價值港幣 500元的「廠商會90周年免費福袋」；大會將分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，搜羅500多款低至「1折」及「1元」的精選產品優惠。本文為大家整理工展會2024活動詳情，預備做好入場攻略。



今屆工展會將於12月14日至明年1月6日， 一連24天在銅鑼灣維園舉行。(黃寶瑩攝)

大會將分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，推岀500 款低至1 折及1 元的精選產品。(黃寶瑩攝)

廠商會會長盧金榮表示，今年工展會將有420個參展商參與，共有900個攤位。大會將分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，搜羅500多款低至「1折」及「1元」的精選產品，包括1元鮑魚，1元和牛，1元靈芝福袋；另外，一眾展商亦會推出「廠商會90周年限量福袋」，以半價以下優惠出售。

今次新推出「銀髮消費優惠」，持有長者咭入場，部分貨品可獲額外5%優惠。因應恢復深圳「一簽多行」等機遇，會加強對內地的宣傳，包括自由行旅客可憑證件換取免費門券、跟約30間旅行社合作組織旅行團到展會等。

盧金榮表示對銷情及人流有信心，估計入場人次可達130萬人次，交易額可達10億元以上。

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工展會展期由12 月14日起至明年1月6日在維多利亞公園舉行。至於開放時間，12月14日至22日，及2025年1月1日至5日，為每日上午11時至晚上9時；12月23日至31日，則由上午11時至晚上10時；1月6日則由上午11時開放至晚上8時。

今屆展會設有逾900個戶外攤位，其中包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、 美容保健區、服飾精品區、生活家居區、「Chill飲Chill食」區、 美食廣場、社企區及推廣區。

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此外，每日分別於下午 1時、3時、5時、7時，更會於「Chill飲Chill食」區內向入場市民送贈120份「Kari 法式粒粒芝士」，亦會在每日下午6時免費派20杯美酒。值得留意的重點活動亦有香港名牌選舉、工展小姐選舉、廠商會90周年驚喜9重賞、工展聖誕元旦雙重奏、「投票贏巨獎」及電子消費抽獎站以及遊戲攤位。

工展會票價10元

今屆工展會票價10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。此外，由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場，展會最後1天除外。電子門券可於工展會 App、八達通 App、AlipayHK、支付寶、01空間及KKDay內公開發售。12月13日前，市民於上述平台可以早鳥優惠價8元購買電子門券；大眾如有意購買實體券，12月6日起可在廠商會辦事處購買，或在工展會會場以八達通付費入場。

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本次工展會亦適逢廠商會90週年，主辦方亦推出九重賞活動，如市民在12月14至28日在「香港工展會」Facebook及Instagram留言即可參加抽獎，頭獎有機會獲雙人7天星馬泰豪華郵輪套票。而市民香港身份證姓名及號碼(連括號)有以下任何4個字母或數字「C」、「M」、「A」、「9」、「0」,可於本月14至16日上工展會網站及Facebook登記。首1,000名符合資格者,可獲神秘禮品包等。此外，於本月22日至下月6日，市民可以用1元購入鮑魚、養生湯包以及1公斤泰國香米，亦有大量商品設1折優惠。

優惠詳情：工展會網頁