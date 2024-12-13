保華建業｜房委會兩公屋項目換總承建商　涉東涌103區粉嶺新運路

保華建業接連捲入欠薪、拖欠工程費用等風波，繼房協指保華建業3個項目上月底已撤換總承建商後，房委會今日（13日）指，與保華建業已在上月初達成協議，同意更換東涌第103區及粉嶺新運路的總承建商。新總承建商亦已於今年11月中，正式接收這兩個地盤，並進行餘下工程。



保華建業集團總部今年5月仍如常運作。（資料圖片／梁祖兒攝)

承建多項工務及公營房屋工程的保華建業，接連捲入欠薪、拖欠工程費用等風波。房協昨日公布，已於今年11月底與保華達成協議，雙方同意就目前興建中的工程項目更換總承建商，涉及3個房協項目。

房委會共有3個工程項目由保華擔任總承建商

除了房協外，再有保華建業承建的公營房屋工程項目被更換。房委會今日回應指，轄下3個由保華承建的工程項目，包括將軍澳昭明苑、東涌第103區及粉嶺新運路，全部由保華建業擔任總承建商。

將軍澳昭明苑已完工並取得入伙紙

房委會表示，將軍澳昭明苑已完工並取得佔用許可證（入伙紙）。至於東涌第103區及粉嶺新運路兩個公營房屋發展項目，保華及另一新總承建商在現行機制下，於今年11月初與房委會達成協議，雙方同意就目前興建中的兩個公營房屋發展項目，更換總承建商。

東涌第103區及粉嶺新運路已在11月中交接

根據協議，新的總承建商會繼續上述兩個項目的餘下工程，盡量減低對分判商及工人的影響。而新總承建商亦已於今年11月中，正式接收這兩個地盤，並進行餘下工程。